Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
Действительно, направление автопилотов сейчас для мировых автогигантов – приоритетное. К примеру, руководство BMW приняло решение остановить разработку нового представителя i-семейства и сосредоточиться на создании беспилотных машин. Первую такую модель должны представить уже к 2021 году. Свои автопилоты разрабатывают Tesla, General Motors, Nissan, Toyota и пр.
Российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их. Компания «Яндекс» уже начала испытывать свой прототип беспилотного автомобиля, который, по замыслу, может служить в такси. Также в настоящее время на базе ПАО «КамАЗ» разрабатываются прототипы отечественных беспилотных машин, способных передвигаться по дорогам общего пользования. Тестировать технику будут на федеральной трассе Казань – Набережные Челны уже в 2018-м.
Дело в том, что в нашей стране отсутствует законодательство, которое регулирует движение беспилотных транспортных средств. Более того, автономные машины даже не имеют официально закрепленного статуса. Это не позволяет компаниям приступить к тестированию машин будущего на дорогах общего пользования. Между тем уже в мае этого года Федеральный совет Германии одобрил закон, определяющий условия использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах, а в США, помимо штата Калифорния, таким машинам уже разрешили ездить в Нью-Йорке. В Швеции Volvo уже второй год тестирует на дорогах общего пользования свои разработки, при этом они ездят в заранее отведенной зоне в черте города. Тестирование автопилотов также разрешено в Сингапуре, пешеходных роботов-курьеров тестируют в США и Латвии.
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У нас нет закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в этом году власти примут закон об использовании таких машин на закрытых территориях. Тогда уже в следующем году мы сможет приступить к испытаниям беспилотников в различных регионах страны, чтобы опробовать ТС в различных климатических условиях. А чтобы не отстать от мирового рынка, закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять к 2019 году.
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Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп»
Как считают специалисты, важно вовремя выйти на рынок беспилотников. В противном случае наша страна повторит историю с электрокарами: когда крупнейшие игроки авторынка уже массово используют машины с нулевым выбросом вредных веществ, в России до сих пор еще не построена инфраструктура для электрокаров. Что касается машин с автономным управлением, то благодаря им количество дорожных аварий может сократиться до 90%. Кроме того, такие автомобили обеспечат значительную экономию топлива и расходов на эксплуатацию (до 30%) за счет оптимизации скоростного режима движения. Наконец, беспилотники сократят количество дорожных заторов.
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Конечно, для автопилота необходима качественные дорога, знаки и разметка. И появление автомобилей с автономным управлением и, главное, разрешение на их эксплуатацию можно будет только при выполнении требований по качеству к данным пунктам. Т.е. будет платная скоростная трасса «Москва – Санкт-Петербург» соответствовать требованиям, там и разрешат автономно «рулить» частникам. В городе это сложнее, но со временем тоже будет. В городе, в первую очередь, для автономного вождения будут приспособлены выделенные трассы для общественного транспорта. Тут может появиться услуга каршеринга на автомобилях с автономным вождением с проездом по данным полосам.
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Валерий Коноплев, руководитель направления Volkswagen в группе официальных дилеров Wagner
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Минтруд и Минобрнауки России более 10 лет утверждают стандарты профессии «водитель». Однако, учитывая современные реалии, сегодня необходимо думать уже о создании профессии «пилот-водитель» и «техник практического обучения пилота-водителя», для того чтобы соответствовать тенденциям мирового технологического развития. Предлагаем запустить программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры. Это вопрос национальной безопасности и независимости России и, в полном смысле этого слова, нашего будущего.
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Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Один из главных вопросов, также требующих решения, - определение терминологии, введение в правовой оборот понятия «автобот» (беспилотное авто). В связи с этим экспертное сообщество обсуждает внесение соответствующих изменений в ПДД, Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения», КоАП РФ и ряда других смежных законов и подзаконных актов. Компания Heads consulting приступила к разработке первого в России «КиберКодекса». Эксперты представят рекомендации по разработке законопроекта «О беспилотных автомобилях», в рамках которого планируется закрепить термин «автобот» и доработать законодательство в вопросе беспилотных транспортных средств.
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Мы приняли решение сформировать рабочую группу и в ближайшее время пригласим в ее состав представителей ГУОБДД МВД России, экспертное сообщество автошкол, юристов, производителей программного обеспечения и автоконцерны. Только совместными усилиями можно достичь поставленных целей и способствовать развитию цифровой экономики России. Но даже автоботу в первое время для подстраховки будет необходим человек.
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Исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов
|Автопилоты помогут сократить число ДТП.
|Российская инфраструктура не готова для машин будущего.
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