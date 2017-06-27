Беспилотники Volvo получат новую «начинку»
Компании Volvo и Nvidia объявили о начале сотрудничества в области разработки беспилотных автомобилей. В рамках соглашения машины шведской марки получат систему автопилота на базе оборудования Nvidia. Фирма уже сотрудничает с несколькими компаниями.
Компания Volvo намерена запустить в продажу беспилотные автомобили четвертого уровня к 2021 году. Такие машины способны самостоятельно передвигаться по любым, даже сложным дорогам. Вмешательство человека требуется только в критических ситуациях или сложных погодных условиях.
Шведские беспилотники будут оснащаться «открытой вычислительной платформой с искусственным интеллектом» от Nvidia. Вероятнее всего, речь о платформе Drive PX, с процессором Xavier, который может выполнять до 30 трлн операций в сек. Она послужит основой для подготовки собственного программного обеспечения Volvo.
Отметим, что Volvo занимается автопилотом уже несколько лет. Марка сотрудничает с фирмой Uber. Обе стороны индивидуально совершенствуют технологии, при этом прототипы «Вольво» используются в качестве настоящего такси Uber. В ближайшем будущем шведский автопроизводитель начнет испытания беспилотных машин на дорогах общего пользования в Великобритании
В свою очередь, Nvidia сотрудничает с Audi и Tesla. Ранее в 2017 году стало известно, что фирма подписала договор с Toyota.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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