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25 мая 2017, 13:39

Беспилотники вытеснят автошколы

Эксперты прогнозируют активное развитие беспилотных транспортных средств в России и странах-участницах евразийского содружества. Это приведёт к сокращению числа автошкол и, как следствие, водителей в классическом понимании.
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Специалисты приступили к разработке первого в России «КиберКодекса» и готовят рекомендации по разработке законопроекта «О беспилотных автомобилях», в рамках которого планируется закрепить термин «автобот». Одно из главных направлений - это вопрос беспилотных транспортных средств, в чём присутствует недоработка законодательства, а точнее полное его отсутствие.

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К разработке и тестированию «автоботов» уже приступили все ведущие автопроизводители. В России подобные проекты реализуют «КАМАЗ» и «ВолгаБас». Кроме того, ряд частных компаний разрабатывают программное обеспечение для автопилотов. Но, в силу ряда причин, они не могут должным образом проводить испытания своих технологий в России.

Уже в мае этого года Федеральный совет Германии одобрил закон, определяющий условия использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах, а в США помимо штата Калифорния таким «автоботам» уже разрешили ездить в Нью-Йорке. В Швеции компания Volvo уже 2-й год тестирует на дорогах общего пользования свои разработки, при этом они ездят в заранее отведенной зоне в черте города. Тестирование «автоботов» также разрешено в Сингапуре, пешеходных роботов-курьеров тестируют в США и Латвии.

Эксперты «Гильдии автошкол» России поддерживают российских компаний-разработчиков беспилотных транспортных средств и программного обеспечения, а также введения закона о беспилотниках. Как считают специалисты, эти вопросы -приоритетные для страны.

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Плюсы и минусы
Беспилотный транспорт - наше будущее.Если автошколы закроют, в стране вырастет число безработных.
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Беспилотники вытеснят автошколы
Специалисты приступили к разработке первого в России «КиберКодекса» и готовят рекомендации по разработке законопроекта «О беспилотных автомобилях», в рамках которого планируется закрепить термин «автобот». Одно из главных направлений - это вопрос беспилотных транспортных средств, в чём присутствует недоработка законодательства, а точнее полное его отсутствие.{{material_119312}} К разработке и тестированию «автоботов» уже приступили все ведущие автопроизводители. В России подобные проекты реализуют «КАМАЗ» и «ВолгаБас». Кроме того, ряд частных компаний разрабатывают программное обеспечение для автопилотов. Но, в силу ряда причин, они не могут должным образом проводить испытания своих технологий в России.Уже в мае этого года Федеральный совет Германии одобрил закон, определяющий условия использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах, а в США помимо штата Калифорния таким «автоботам» уже разрешили ездить в Нью-Йорке. В Швеции компания Volvo уже 2-й год тестирует на дорогах общего пользования свои разработки, при этом они ездят в заранее отведенной зоне в черте города. Тестирование «автоботов» также разрешено в Сингапуре, пешеходных роботов-курьеров тестируют в США и Латвии. Эксперты «Гильдии автошкол» России поддерживают российских компаний-разработчиков беспилотных транспортных средств и программного обеспечения, а также введения закона о беспилотниках. Как считают специалисты, эти вопросы -приоритетные для страны.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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