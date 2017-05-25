Беспилотники вытеснят автошколы
Специалисты приступили к разработке первого в России «КиберКодекса» и готовят рекомендации по разработке законопроекта «О беспилотных автомобилях», в рамках которого планируется закрепить термин «автобот». Одно из главных направлений - это вопрос беспилотных транспортных средств, в чём присутствует недоработка законодательства, а точнее полное его отсутствие.
Уже в мае этого года Федеральный совет Германии одобрил закон, определяющий условия использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах, а в США помимо штата Калифорния таким «автоботам» уже разрешили ездить в Нью-Йорке. В Швеции компания Volvo уже 2-й год тестирует на дорогах общего пользования свои разработки, при этом они ездят в заранее отведенной зоне в черте города. Тестирование «автоботов» также разрешено в Сингапуре, пешеходных роботов-курьеров тестируют в США и Латвии.
Эксперты «Гильдии автошкол» России поддерживают российских компаний-разработчиков беспилотных транспортных средств и программного обеспечения, а также введения закона о беспилотниках. Как считают специалисты, эти вопросы -приоритетные для страны.
|Беспилотный транспорт - наше будущее.
|Если автошколы закроют, в стране вырастет число безработных.
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