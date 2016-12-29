Беспилотный Ford Fusion представят в начале 2017-го
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Информацию о технических деталях «умной» новинки компания предоставляла ещё в 2013 году, также планируется изменить внешний вид и дизайн автомобиля. Прототип покажут в Лас-Вегасе и Детройте.
Инженеры компании занимались моделью около трех лет, они оснастили модель платформой LiDAR, которая не требует вмешательства человека для управления машиной. Также машина получит множество инновационных датчиков, и новейших технологий. Компания Ford планирует запустить серийное производство беспилотника к 2021 году.
Пока что все фордовские прототипы испытываются под пристальным контролем инженеров-испытателей, но предполагается, что серийные беспилотники смогут ездить полностью самостоятельно, без человека в салоне. Представить первую такую машину Ford планирует в 2021 году.
Добавим, в ноябре компания Hyundai показала беспилотный прототип на базе гибридного лифтбека Ioniq. У него органы искусственного зрения интегрированы еще более изящно, чем у Ford: лидары встроены в передний бампер, три видеокамеры находятся под лобовым стеклом.
Tesla Motors начала в октябре серийно оснащать все свои автомобили комплектом аппаратуры, способным обеспечить полную автономность вождения. Любопытно, что лидаров в нем нет, а функция автопилота пока недоступна, ее обещают разблокировать, как только завершатся все необходимые исследования, а власти дадут разрешение на широкую эксплуатацию беспилотных автомобилей.
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
Беспилотный Ford Fusion представят в начале 2017-го
Инженеры компании занимались моделью около трех лет, они оснастили модель платформой LiDAR, которая не требует вмешательства человека для управления машиной. Также машина получит множество инновационных датчиков, и новейших технологий. Компания Ford планирует запустить серийное производство беспилотника к 2021 году. Пока что все фордовские прототипы испытываются под пристальным контролем инженеров-испытателей, но предполагается, что серийные беспилотники смогут ездить полностью самостоятельно, без человека в салоне. Представить первую такую машину Ford планирует в 2021 году. Добавим, в ноябре компания Hyundai показала беспилотный прототип на базе гибридного лифтбека Ioniq. У него органы искусственного зрения интегрированы еще более изящно, чем у Ford: лидары встроены в передний бампер, три видеокамеры находятся под лобовым стеклом. Tesla Motors начала в октябре серийно оснащать все свои автомобили комплектом аппаратуры, способным обеспечить полную автономность вождения. Любопытно, что лидаров в нем нет, а функция автопилота пока недоступна, ее обещают разблокировать, как только завершатся все необходимые исследования, а власти дадут разрешение на широкую эксплуатацию беспилотных автомобилей.
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