29 декабря 2016, 15:03

Беспилотный Ford Fusion представят в начале 2017-го

Информацию о технических деталях «умной» новинки компания предоставляла ещё в 2013 году, также планируется изменить внешний вид и дизайн автомобиля. Прототип покажут в Лас-Вегасе и Детройте.
Инженеры компании занимались моделью около трех лет, они оснастили модель платформой LiDAR, которая не требует вмешательства человека для управления машиной. Также машина получит множество инновационных датчиков, и новейших технологий. Компания Ford планирует запустить серийное производство беспилотника к 2021 году.
 
Пока что все фордовские прототипы испытываются под пристальным контролем инженеров-испытателей, но предполагается, что серийные беспилотники смогут ездить полностью самостоятельно, без человека в салоне. Представить первую такую машину Ford планирует в 2021 году.
 
Добавим, в ноябре компания Hyundai показала беспилотный прототип на базе гибридного лифтбека Ioniq. У него органы искусственного зрения интегрированы еще более изящно, чем у Ford: лидары встроены в передний бампер, три видеокамеры находятся под лобовым стеклом.
 
Tesla Motors начала в октябре серийно оснащать все свои автомобили комплектом аппаратуры, способным обеспечить полную автономность вождения. Любопытно, что лидаров в нем нет, а функция автопилота пока недоступна, ее обещают разблокировать, как только завершатся все необходимые исследования, а власти дадут разрешение на широкую эксплуатацию беспилотных автомобилей. 

Комплектации и технические характеристики

Ford Fusion Trend 1.6 MT
Год выпуска, с2005
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5
Мощность, л.с./ об/мин101
Приводпередний
Городской цикл8.9
Загородный цикл5.3
Топливобензин
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Новый Ford Fusion покажут в марте
Мне больше нравится старый дизайн машины. Устраивает дорожный просвет.Правда подвеска жесковата для наших дорог.Устраивает солон, вместимость.
Лариса
Код разблокировки магнитолы 6000CD
Помогите с кодом пожалуйста 6000 cd v161201. Заранее спасибо
Runky
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Беспилотный Ford Fusion представят в начале 2017-го
Инженеры компании занимались моделью около трех лет, они оснастили модель платформой LiDAR, которая не требует вмешательства человека для управления машиной. Также машина получит множество инновационных датчиков, и новейших технологий. Компания Ford планирует запустить серийное производство беспилотника к 2021 году. Пока что все фордовские прототипы испытываются под пристальным контролем инженеров-испытателей, но предполагается, что серийные беспилотники смогут ездить полностью самостоятельно, без человека в салоне. Представить первую такую машину Ford планирует в 2021 году. Добавим, в ноябре компания Hyundai показала беспилотный прототип на базе гибридного лифтбека Ioniq. У него органы искусственного зрения интегрированы еще более изящно, чем у Ford: лидары встроены в передний бампер, три видеокамеры находятся под лобовым стеклом. Tesla Motors начала в октябре серийно оснащать все свои автомобили комплектом аппаратуры, способным обеспечить полную автономность вождения. Любопытно, что лидаров в нем нет, а функция автопилота пока недоступна, ее обещают разблокировать, как только завершатся все необходимые исследования, а власти дадут разрешение на широкую эксплуатацию беспилотных автомобилей. 
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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