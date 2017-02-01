Бесплатное техобслуживание для Nissan Terrano

Nissan анонсирует специальные условия на покупку Terrano. С 1 февраля 2017 года клиентам предоставляется возможность произвести бесплатное ТО нового внедорожника в любом официальном дилерском центре марки.
Автомобиль представлен в 4 комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Стартовая цена – от 823 000 рублей. Для Terrano доступны на выбор 2 двигателя. Бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой».
Альтернативный вариант – 2-литровый двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 195 Нм. Мотор доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.
Автомобиль представлен в 4 комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Стартовая цена – от 823 000 рублей. Для Terrano доступны на выбор 2 двигателя. Бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой».Альтернативный вариант – 2-литровый двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 195 Нм. Мотор доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.
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