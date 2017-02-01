1 февраля 2017, 16:08

Бесплатное техобслуживание для Nissan Terrano

Nissan анонсирует специальные условия на покупку Terrano. С 1 февраля 2017 года клиентам предоставляется возможность произвести бесплатное ТО нового внедорожника в любом официальном дилерском центре марки.

Автомобиль представлен в 4 комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Стартовая цена – от 823 000 рублей. Для Terrano доступны на выбор 2 двигателя. Бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной –  с 6-ступенчатой «механикой».

Альтернативный вариант – 2-литровый двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 195 Нм. Мотор доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.3
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл8.7
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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Бесплатное техобслуживание для Nissan Terrano
Автомобиль представлен в 4 комплектациях – Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Стартовая цена – от 823 000 рублей. Для Terrano доступны на выбор 2 двигателя. Бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра развивает мощность 114 л.с. и крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной –  с 6-ступенчатой «механикой».Альтернативный вариант – 2-литровый двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 195 Нм. Мотор доступен для полноприводных модификаций в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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