14 июня 2017, 16:19

Без малого треть миллиона автомобилистов стали владельцами транспондеров

На сегодняшний день продано более 300 тыс. транспондеров для проезда по федеральной трассе М-4 «Дон», обходу Вышнего Волочка на М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и участку магистрали М-3 «Украина».
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По информации ГК «Автодор», их использование позволяет свести к минимуму время прохождения автомобилей через пункты взимания платы. Особенно это актуально в летние месяцы, когда трафик на указанных дорогах велик.

Водителю не нужно останавливаться, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. При этом, в зависимости от участка трассы, транспондер предоставляет скидку от 20% до 60%.

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Semeonich77
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MARGO88
Что можно подарить другу?
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
Oxsana
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Без малого треть миллиона автомобилистов стали владельцами транспондеров
По информации ГК «Автодор», их использование позволяет свести к минимуму время прохождения автомобилей через пункты взимания платы. Особенно это актуально в летние месяцы, когда трафик на указанных дорогах велик.Водителю не нужно останавливаться, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. При этом, в зависимости от участка трассы, транспондер предоставляет скидку от 20% до 60%.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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