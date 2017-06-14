14 июня 2017, 16:19
Без малого треть миллиона автомобилистов стали владельцами транспондеров
На сегодняшний день продано более 300 тыс. транспондеров для проезда по федеральной трассе М-4 «Дон», обходу Вышнего Волочка на М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и участку магистрали М-3 «Украина».
По информации ГК «Автодор», их использование позволяет свести к минимуму время прохождения автомобилей через пункты взимания платы. Особенно это актуально в летние месяцы, когда трафик на указанных дорогах велик.
Водителю не нужно останавливаться, достаточно лишь снизить скорость до 10-20 км/ч. Денежные средства при этом списываются автоматически. Для таких транспортных средств на пунктах взимания платы выделены специальные полосы движения. При этом, в зависимости от участка трассы, транспондер предоставляет скидку от 20% до 60%.
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Комментарии пользователей
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