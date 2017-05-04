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4 мая 2017, 20:53
Без патентов строить платную магистраль М-11 не положено
Прокуроры Чудовского района Новгородской области провели проверку одной из фирм, занимающейся возведением скоростной платной автомагистрали М-11. Причина - соблюдение требований законодательства при приеме на работу иностранных граждан.
Было установлено, что в марте и апреле 2017 года ООО «Балттранском» привлекло к работам 5 граждан Республики Узбекистан и гражданина Республики Таджикистан, патенты на осуществление трудовой деятельности на территории региона у которых отсутствовали.
По данным фактам в отношении указанной компании прокуратура района возбудила 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан при отсутствии у них разрешения на работу либо патента).
По материалам прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 1,5 млн рублей. Постановления в законную силу не вступили.
В настоящее время трудовую деятельность на территории района указанные мигранты не осуществляют.
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28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
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Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
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