9
4 мая 2017, 20:53

Без патентов строить платную магистраль М-11 не положено

Прокуроры Чудовского района Новгородской области провели проверку одной из фирм, занимающейся возведением скоростной платной автомагистрали М-11. Причина - соблюдение требований законодательства при приеме на работу иностранных граждан.
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Было установлено, что в марте и апреле 2017 года ООО «Балттранском» привлекло к работам 5 граждан Республики Узбекистан и гражданина Республики Таджикистан, патенты на осуществление трудовой деятельности на территории региона у которых отсутствовали.
 
По данным фактам в отношении указанной компании прокуратура района возбудила 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан при отсутствии у них разрешения на работу либо патента).
 
По материалам прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 1,5 млн рублей. Постановления в законную силу не вступили.
 
В настоящее время трудовую деятельность на территории района указанные мигранты не осуществляют.

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Без патентов строить платную магистраль М-11 не положено
Было установлено, что в марте и апреле 2017 года ООО «Балттранском» привлекло к работам 5 граждан Республики Узбекистан и гражданина Республики Таджикистан, патенты на осуществление трудовой деятельности на территории региона у которых отсутствовали. По данным фактам в отношении указанной компании прокуратура района возбудила 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан при отсутствии у них разрешения на работу либо патента). По материалам прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовано на 1,5 млн рублей. Постановления в законную силу не вступили. В настоящее время трудовую деятельность на территории района указанные мигранты не осуществляют.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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