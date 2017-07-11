11 июля 2017, 15:02
BGB Motorsports поменяет Porsche 911 GT3 RS трансмиссию
Трековый суперкар Porsche 911 GT3 RS может получить механическую трансмиссию вместо 7-диапазонного «робота» с двумя сцеплениями. Стоимость такой переделки составит 45 тыс. долларов.
Доработать автомобиль предложил тюнер из американского ателье BGB Motorsports. Для этого суперкару добавят корзину сцепления, одномассовый маховик, гидравлику, третью педаль, новый рычаг коробки, дополнительную проводку, а также перепрошьют блок управления и заменят некоторые пластиковые детали в салоне.
Porsche 911 GT3 RS приводится в движение 4-литровой «шестеркой» мощностью 500 л. с. Первые 100 км/ч покоряются автомобилю через 3,3 секунды, а до 200 км/ч машина разгоняется за 10,9 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на 320 км/ч. Всего в компании выпустят 991 экземпляр этого автомобиля.
Porsche 911 GT3 RS приводится в движение 4-литровой «шестеркой» мощностью 500 л. с. Первые 100 км/ч покоряются автомобилю через 3,3 секунды, а до 200 км/ч машина разгоняется за 10,9 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на 320 км/ч. Всего в компании выпустят 991 экземпляр этого автомобиля.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
Читайте по теме
VW Porsche 914: «народный» спорткар
06.11.2015, 08:18
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
Немецкий автопром расширяет производство
04.01.2014, 20:55
Macan. В нем все от Porsche
22.11.2013, 12:58
Porsche Macan: официальные фото
18.10.2013, 12:57
Читайте по теме
VW Porsche 914: «народный» спорткар
06.11.2015, 08:18
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
Немецкий автопром расширяет производство
04.01.2014, 20:55
Macan. В нем все от Porsche
22.11.2013, 12:58
Porsche Macan: официальные фото
18.10.2013, 12:57
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное