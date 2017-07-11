11 июля 2017, 15:02

BGB Motorsports поменяет Porsche 911 GT3 RS трансмиссию

Трековый суперкар Porsche 911 GT3 RS может получить механическую трансмиссию вместо 7-диапазонного «робота» с двумя сцеплениями. Стоимость такой переделки составит 45 тыс. долларов.
^
Доработать автомобиль предложил тюнер из американского ателье BGB Motorsports. Для этого суперкару добавят корзину сцепления, одномассовый маховик, гидравлику, третью педаль, новый рычаг коробки, дополнительную проводку, а также перепрошьют блок управления и заменят некоторые пластиковые детали в салоне.

Porsche 911 GT3 RS приводится в движение 4-литровой «шестеркой» мощностью 500 л. с. Первые 100 км/ч покоряются автомобилю через 3,3 секунды, а до 200 км/ч машина разгоняется за 10,9 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на 320 км/ч. Всего в компании выпустят 991 экземпляр этого автомобиля.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Порше 911 Каррера

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
Слава
Автосервис Fasplus
Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
ilshat09
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Porsche 911
Объявления о продаже Porsche 911
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 911
BGB Motorsports поменяет Porsche 911 GT3 RS трансмиссию
Доработать автомобиль предложил тюнер из американского ателье BGB Motorsports. Для этого суперкару добавят корзину сцепления, одномассовый маховик, гидравлику, третью педаль, новый рычаг коробки, дополнительную проводку, а также перепрошьют блок управления и заменят некоторые пластиковые детали в салоне.Porsche 911 GT3 RS приводится в движение 4-литровой «шестеркой» мощностью 500 л. с. Первые 100 км/ч покоряются автомобилю через 3,3 секунды, а до 200 км/ч машина разгоняется за 10,9 секунды. Максимальная скорость искусственно ограничена на 320 км/ч. Всего в компании выпустят 991 экземпляр этого автомобиля.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Кировская область Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG