31 мая 2017, 16:08

Билет в Выборг теперь можно купить за сутки до рейса

В Ленинградской области начинается реализация проекта «Предварительное бронирование». Место в автобусе можно будет зарезервировать за сутки до отправления рейса.
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Система заработает завтра, 1 июня 2017 года, на смежном межрегиональном маршруте №810Д «поселок Мурино – Выборг – Светогорск». Правда, пока в пилотном режиме. Бронирование заканчивается за час до отправления автобуса.

Жители Ленобласти могут «бронировать» билеты по телефону: 8 (812) 309-10-10. В дальнейшем планируется внедрить подобную практику на большинстве маршрутов между мегаполисом и райцентрами. 

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, в настоящее время в 47-м регионе перевозки осуществляются по 164 межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.

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АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
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Билет в Выборг теперь можно купить за сутки до рейса
Система заработает завтра, 1 июня 2017 года, на смежном межрегиональном маршруте №810Д «поселок Мурино – Выборг – Светогорск». Правда, пока в пилотном режиме. Бронирование заканчивается за час до отправления автобуса.Жители Ленобласти могут «бронировать» билеты по телефону: 8 (812) 309-10-10. В дальнейшем планируется внедрить подобную практику на большинстве маршрутов между мегаполисом и райцентрами.  По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, в настоящее время в 47-м регионе перевозки осуществляются по 164 межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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