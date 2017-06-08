8 июня 2017, 12:23

Bisu T5 поступил китайским дилерам

Новый 7-местный кроссовер Bisu T5 добрался до дилеров КНР. Паркетник доступен в 4 вариантах по цене от 72900 юаней до 89 900 юаней, что по действующему курсу составляет от 607 000 до 749 000 рублей.
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Bisu T5 имеет следующие габариты: длина - 4 715 мм, ширина - 1 830 мм, высота - 1 780 мм и колесная база - 2 760 мм. Авто выпускается с 3 рядами сидений и 7 посадочными местами.
 
Под капотом Bisu T5 устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT с 8 передачами. Привод предлагается только передний.
 
Новинка изобретена при участии концерна BAIC и компании Yinxiang Motorcycle Group, ранее выпускавшей только мотоциклы и мопеды.
 
В список оснащения базовой версии паркетника входят: мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В топовой версии дополнительно предлагается система стабилизации, датчики парковки, система кругового видеообзора, стеклянная крыша и кожаная отделка салона.
 
Добавим также, что это вторая новинка производителя, вышедшая на рынок в последний месяц.
 
Продажи 7-местного кроссовера Bisu T5 уже начались несколько недель назад, теперь очередь – за кросс-купе. Версия доступна покупателям в 4 вариантах по цене от 76 900 юаней до 91 900 юаней, что эквивалентно от 624 000 до 745 000 рублей. Авто имеет длину 4 715 мм, ширину 1 830 мм, высоту 1 780 мм и колесную базу 2 760 мм, выпускается с 3 рядами сидений. Под капотом устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT.

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Отзывы по теме
Чем джип лучше?
Ага, если я значит буду ездить преимущественно по городу, мне пойдет вот такой кроссовер, я у меня просто было представление что у кроссовера бывает привод только на два колеса, значит я ошибался. Кстати что такое Хавейл, я не слышал раньше про такой автомобиль, что-то я от моды совсем отстал.
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Bisu T5 поступил китайским дилерам
Bisu T5 имеет следующие габариты: длина - 4 715 мм, ширина - 1 830 мм, высота - 1 780 мм и колесная база - 2 760 мм. Авто выпускается с 3 рядами сидений и 7 посадочными местами. Под капотом Bisu T5 устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT с 8 передачами. Привод предлагается только передний. Новинка изобретена при участии концерна BAIC и компании Yinxiang Motorcycle Group, ранее выпускавшей только мотоциклы и мопеды. В список оснащения базовой версии паркетника входят: мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В топовой версии дополнительно предлагается система стабилизации, датчики парковки, система кругового видеообзора, стеклянная крыша и кожаная отделка салона. Добавим также, что это вторая новинка производителя, вышедшая на рынок в последний месяц. Продажи 7-местного кроссовера Bisu T5 уже начались несколько недель назад, теперь очередь – за кросс-купе. Версия доступна покупателям в 4 вариантах по цене от 76 900 юаней до 91 900 юаней, что эквивалентно от 624 000 до 745 000 рублей. Авто имеет длину 4 715 мм, ширину 1 830 мм, высоту 1 780 мм и колесную базу 2 760 мм, выпускается с 3 рядами сидений. Под капотом устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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