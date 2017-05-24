66
24 мая 2017, 09:19

Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?

Российские дороги в общемировом рейтинге являются одними из самых опасных. И речь идет не столько о состоянии дорожного полотна, сколько о поведении участников движения. Драки и умышленное причинение вреда другим людям, увы, уже никого не удивляют.
^
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?

Случаи нападения на водителей и пешеходов регулярно пополняют Интернет-коллекцию. Сейчас подобные видеоролики приобрели уже развлекательный характер. Даже на центральном телевидении их подают под юмористическим соусом. Но так ли забавны войны на дорогах и как сделать дорожное движение в России цивилизованным?

Ранее мы писали
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому участников дорожных разборок будут лишать прав ...
Читать далее
В марте этого года в Ленинградской области водитель внедорожника «в воспитательных целях» наехал на ребенка, который целился в его машину из игрушечного автомата, а затем заставил его простоять 15 минут на коленях. После инцидента у 9-летнего мальчика зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Уголовное дело в отношении «воспитателя» завели, однако он заявил, что ему ничего не будет, поскольку он – бизнесмен. В этом месяце в Москве разгорелся очередной дорожный скандал вокруг агрессивного водителя, который сначала не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем догнал ее и избил. После случившегося дети получили психологическую травму и теперь боятся одни ходить по улице.

Резонансных случаев на дорогах становится все больше. Конечно, подобные ситуации придаются огласке и расследуются, однако на мелкие драки, причинение вреда другим людям и автомобилях общество уже не обращает внимания. Пострадавшие от неадекватного поведения некоторых участников движения пока лишь вынуждены пополнять коллекцию видеороликов, в которых их вытаскивают из своих же машин и избивают за «неправильное вождение». Сотрудники ГИБДД уверяют, что разбирать дела дорожных мордобоев – не в их компетенции, однако редко пострадавший идет с заявлением в полицию. Защитники прав автомобилистов уверены, что к таким случаям уже давно пора подключать ДПС.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Считаю, что бить по дорожным войнам нужно комплексом мер и всеми силами, в том числе с помощью сотрудников ГИБДД. Ведь не секрет, что они зачастую предпочитают оставаться в стороне разборок между водителями и даже не пытаются их разнять. Думаю, нужно запретить им быть равнодушными к таким ситуациям и наказывать их штрафами за бездействие. »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Драки и разбирательства могут случиться и в присутствии сотрудников ДПС. Их прямая обязанность – пресечь противоправные действия, вызвать подкрепление. В дальнейшем они могут выступать в роли свидетелей по этому делу. Однако чаще гаишники занимают позицию невмешательства, дескать, их дело – битые машины, а не лица.

Участники потасовок часто пренебрегают заявлениями, потому что боятся угроз агрессоров или попросту не имеют доказательной базы. На некоторых автомобильных форумах попавшие под горячую руку и вовсе заявляют, что испытывают страх перед самими полицейскими, которые порой настоятельно «рекомендуют» забрать заявление, чтобы не «нажить себе проблем». Активисты общественных организаций считают, что лучше вообще попытаться избежать конфликтов.

Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги» « Нужно сохранять по возможности спокойствие и не поддаваться провокациям, а все проблемы и разногласия решать в рамках закона. Людям с неврозами  советую начать профилактическое лечение, потому что дорога – это стресс. Что касается законодательной базы, то, думаю, вполне реально внести поправки, которые бы предполагали вмешательство ГИБДД в разборки, ведь эти действия происходят чаще всего именно на проезжей части. »
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
Как именно изменить законодательство, чтобы с конфликтами на дорогах разбирались и сотрудники ГИБДД, пока не ясно. Не так давно в Правилах дорожного движения закрепили термин «опасное вождение». По мнению ГИБДД, штрафовать следует водителей, которые устраивают на дорогах игру в «шашечки», активно используют звуковой сигнал, а также совершают резкие ускорения и торможения на трассе. Фиксировать опасные маневры предлагают с помощью камер и видеорегистраторов. Логично было бы расширить список запретных действий и провокациями.

По мнению экспертов, российскому правительству уже давно стоило серьезно заняться этим вопросом и внести в закон новые статьи, регулирующие движение автомобилистов. Вот только проект именно об агрессивном вождении, а не опасном, который мог бы внести хоть толику истины в ежедневные дорожные скандалы, дальше обсуждения не прошел. Пока что власти не могут решить: подобное поведение – это нарушение ПДД или общественного порядка?

Даниил Шкурыгин, директор по продажам Chevrolet Niva компании «Р-Моторс Lada» « Безусловно, с конфликтами, происходящими на дорогах, должны разбираться не только полицейские, но и сотрудники ДПС, а участников потасовок нужно наказывать большими штрафами или даже лишением водительского удостоверения. Увы, только при суровом наказании количество дорожных разборок уменьшится, ведь основная причина всплеска дорожного хулиганства заключается в том, что участники чувствуют свою безнаказанность. И, конечно, необходимо воздействовать на причину возникновения конфликтов –это, как ни странно,  воспитание. В автошколах следует объяснять, что так нельзя себя вести и обучать будущих водителей выдержке. »
Даниил Шкурыгин, директор по продажам Chevrolet Niva компании «Р-Моторс Lada»
Пока что в части решения дорожных конфликтов Россия идет по курсу бездействия. ГИБДД не хочет смешивать свою работу с деятельностью линейной полиции, а большинство автомобилистов предпочитают подсмеиваться над потасовками после просмотра очередного видео. Власти не спешат вмешаться на законодательном уровне и поставить жирную точку в этом вопросе. Вот и получается, что агрессоры остаются безнаказанными, а пострадавшие становятся объектом насмешек.
Нужно ли лишать прав участников дорожных разборок?
Голосовать

Арина Милая

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Рапид Авто - Марьино | отзывы
Пускал слюни на суперб года два и вот звезды встали как надо. Решилось, покупаю! В Марьино друг машину брал, пошел по его стопам, точнее поехал. Суперб 2.0 тси, цена соответствует машине, ее классу и комплектующим. Предложили максимальный вариант и бюджетный, брал по полной.
Kotik Vasya
Автоцентр Аврора на Стартовой | отзывы
Всем привет.) 11.5.17 приехал в Аврору на Стартовой, около 18—00.Честно говоря уже знал, что надо.Решил взять Соул.И как не странно машину подобрали быстро, т.к мне нужна механика, а их всего две комплектации.Машина оказалась в наличии, осмотрел, забронировал.Общался с Андреем Попадинец. Быстро, чётко ...
Роман
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Не так давно купил себе авто. Машину брал не новую, ко всем диагностикам, решил сделать еще и компьютерную на СТО PitLine. По результатам диагностики неисправностей обнаружено не было. Благодарю.
Vadim Rolin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Случаи нападения на водителей и пешеходов регулярно пополняют Интернет-коллекцию. Сейчас подобные видеоролики приобрели уже развлекательный характер. Даже на центральном телевидении их подают под юмористическим соусом. Но так ли забавны войны на дорогах и как сделать дорожное движение в России цивилизованным?{{material_112859}} В марте этого года в Ленинградской области водитель внедорожника «в воспитательных целях» наехал на ребенка, который целился в его машину из игрушечного автомата, а затем заставил его простоять 15 минут на коленях. После инцидента у 9-летнего мальчика зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Уголовное дело в отношении «воспитателя» завели, однако он заявил, что ему ничего не будет, поскольку он – бизнесмен. В этом месяце в Москве разгорелся очередной дорожный скандал вокруг агрессивного водителя, который сначала не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а затем догнал ее и избил. После случившегося дети получили психологическую травму и теперь боятся одни ходить по улице.Резонансных случаев на дорогах становится все больше. Конечно, подобные ситуации придаются огласке и расследуются, однако на мелкие драки, причинение вреда другим людям и автомобилях общество уже не обращает внимания. Пострадавшие от неадекватного поведения некоторых участников движения пока лишь вынуждены пополнять коллекцию видеороликов, в которых их вытаскивают из своих же машин и избивают за «неправильное вождение». Сотрудники ГИБДД уверяют, что разбирать дела дорожных мордобоев – не в их компетенции, однако редко пострадавший идет с заявлением в полицию. Защитники прав автомобилистов уверены, что к таким случаям уже давно пора подключать ДПС.{{person_79_Считаю, что бить по дорожным войнам нужно комплексом мер и всеми силами, в том числе с помощью сотрудников ГИБДД. Ведь не секрет, что они зачастую предпочитают оставаться в стороне разборок между водителями и даже не пытаются их разнять. Думаю, нужно запретить им быть равнодушными к таким ситуациям и наказывать их штрафами за бездействие.}} Драки и разбирательства могут случиться и в присутствии сотрудников ДПС. Их прямая обязанность – пресечь противоправные действия, вызвать подкрепление. В дальнейшем они могут выступать в роли свидетелей по этому делу. Однако чаще гаишники занимают позицию невмешательства, дескать, их дело – битые машины, а не лица. Участники потасовок часто пренебрегают заявлениями, потому что боятся угроз агрессоров или попросту не имеют доказательной базы. На некоторых автомобильных форумах попавшие под горячую руку и вовсе заявляют, что испытывают страх перед самими полицейскими, которые порой настоятельно «рекомендуют» забрать заявление, чтобы не «нажить себе проблем». Активисты общественных организаций считают, что лучше вообще попытаться избежать конфликтов.{{person_13_Нужно сохранять по возможности спокойствие и не поддаваться провокациям, а все проблемы и разногласия решать в рамках закона. Людям с неврозами  советую начать профилактическое лечение, потому что дорога – это стресс. Что касается законодательной базы, то, думаю, вполне реально внести поправки, которые бы предполагали вмешательство ГИБДД в разборки, ведь эти действия происходят чаще всего именно на проезжей части.}} Как именно изменить законодательство, чтобы с конфликтами на дорогах разбирались и сотрудники ГИБДД, пока не ясно. Не так давно в Правилах дорожного движения закрепили термин «опасное вождение». По мнению ГИБДД, штрафовать следует водителей, которые устраивают на дорогах игру в «шашечки», активно используют звуковой сигнал, а также совершают резкие ускорения и торможения на трассе. Фиксировать опасные маневры предлагают с помощью камер и видеорегистраторов. Логично было бы расширить список запретных действий и провокациями. По мнению экспертов, российскому правительству уже давно стоило серьезно заняться этим вопросом и внести в закон новые статьи, регулирующие движение автомобилистов. Вот только проект именно об агрессивном вождении, а не опасном, который мог бы внести хоть толику истины в ежедневные дорожные скандалы, дальше обсуждения не прошел. Пока что власти не могут решить: подобное поведение – это нарушение ПДД или общественного порядка? {{person_82_Безусловно, с конфликтами, происходящими на дорогах, должны разбираться не только полицейские, но и сотрудники ДПС, а участников потасовок нужно наказывать большими штрафами или даже лишением водительского удостоверения. Увы, только при суровом наказании количество дорожных разборок уменьшится, ведь основная причина всплеска дорожного хулиганства заключается в том, что участники чувствуют свою безнаказанность. И, конечно, необходимо воздействовать на причину возникновения конфликтов –это, как ни странно,  воспитание. В автошколах следует объяснять, что так нельзя себя вести и обучать будущих водителей выдержке.}} Пока что в части решения дорожных конфликтов Россия идет по курсу бездействия. ГИБДД не хочет смешивать свою работу с деятельностью линейной полиции, а большинство автомобилистов предпочитают подсмеиваться над потасовками после просмотра очередного видео. Власти не спешат вмешаться на законодательном уровне и поставить жирную точку в этом вопросе. Вот и получается, что агрессоры остаются безнаказанными, а пострадавшие становятся объектом насмешек. {{vote_81}}
2017-05-24
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самарская область Новосибирск Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG