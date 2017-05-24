Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Случаи нападения на водителей и пешеходов регулярно пополняют Интернет-коллекцию. Сейчас подобные видеоролики приобрели уже развлекательный характер. Даже на центральном телевидении их подают под юмористическим соусом. Но так ли забавны войны на дорогах и как сделать дорожное движение в России цивилизованным?
Резонансных случаев на дорогах становится все больше. Конечно, подобные ситуации придаются огласке и расследуются, однако на мелкие драки, причинение вреда другим людям и автомобилях общество уже не обращает внимания. Пострадавшие от неадекватного поведения некоторых участников движения пока лишь вынуждены пополнять коллекцию видеороликов, в которых их вытаскивают из своих же машин и избивают за «неправильное вождение». Сотрудники ГИБДД уверяют, что разбирать дела дорожных мордобоев – не в их компетенции, однако редко пострадавший идет с заявлением в полицию. Защитники прав автомобилистов уверены, что к таким случаям уже давно пора подключать ДПС.
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Считаю, что бить по дорожным войнам нужно комплексом мер и всеми силами, в том числе с помощью сотрудников ГИБДД. Ведь не секрет, что они зачастую предпочитают оставаться в стороне разборок между водителями и даже не пытаются их разнять. Думаю, нужно запретить им быть равнодушными к таким ситуациям и наказывать их штрафами за бездействие.
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Участники потасовок часто пренебрегают заявлениями, потому что боятся угроз агрессоров или попросту не имеют доказательной базы. На некоторых автомобильных форумах попавшие под горячую руку и вовсе заявляют, что испытывают страх перед самими полицейскими, которые порой настоятельно «рекомендуют» забрать заявление, чтобы не «нажить себе проблем». Активисты общественных организаций считают, что лучше вообще попытаться избежать конфликтов.
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Нужно сохранять по возможности спокойствие и не поддаваться провокациям, а все проблемы и разногласия решать в рамках закона. Людям с неврозами советую начать профилактическое лечение, потому что дорога – это стресс. Что касается законодательной базы, то, думаю, вполне реально внести поправки, которые бы предполагали вмешательство ГИБДД в разборки, ведь эти действия происходят чаще всего именно на проезжей части.
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
По мнению экспертов, российскому правительству уже давно стоило серьезно заняться этим вопросом и внести в закон новые статьи, регулирующие движение автомобилистов. Вот только проект именно об агрессивном вождении, а не опасном, который мог бы внести хоть толику истины в ежедневные дорожные скандалы, дальше обсуждения не прошел. Пока что власти не могут решить: подобное поведение – это нарушение ПДД или общественного порядка?
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Безусловно, с конфликтами, происходящими на дорогах, должны разбираться не только полицейские, но и сотрудники ДПС, а участников потасовок нужно наказывать большими штрафами или даже лишением водительского удостоверения. Увы, только при суровом наказании количество дорожных разборок уменьшится, ведь основная причина всплеска дорожного хулиганства заключается в том, что участники чувствуют свою безнаказанность. И, конечно, необходимо воздействовать на причину возникновения конфликтов –это, как ни странно, воспитание. В автошколах следует объяснять, что так нельзя себя вести и обучать будущих водителей выдержке.
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Даниил Шкурыгин, директор по продажам Chevrolet Niva компании «Р-Моторс Lada»
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