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19 апреля 2017, 09:40
BMW 5-Series стала длиннее
Международный автосалон в Шанхае набирает обороты. На стенде BMW дебютировала удлиненная модификация 5-Series. Автомобиль с приставкой Li стал больше стандартной версии модели на 133 мм.
Таким образом, колесная база длинной «пятерки» составила 3108 мм. Примечательно, что вес машины при этом стал меньше на 130 кг. В отличие от короткого варианта такой автомобиль порадует вдобавок панорамной крышей.
В салоне на подголовниках передних кресел установлены экраны мультимедийной системы, а сиденья оснащены электрорегулировками. Также для пассажиров предусмотрен планшет с сенсорным экраном и прочие роскошные атрибуты.
BMW 5-Series Li получит в свое распоряжение 2-литровую турбированную «четверку» мощностью 224 л. с. и 340-сильный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра. Жаль того в Россию автомобиль не приедет, удлиненная «пятерка» предусмотрена исключительно для азиатского рынка.
Плюсы и минусы
|Такой роскошный седан подходит для тех, кто любит ездить с водителем.
|Жаль, что в Россию модель не привезут.
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Отзывы по теме
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
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