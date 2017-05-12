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12 мая 2017, 10:45

BMW 8-Series дебютирует на конкурсе элегантности

Руководство BMW подтвердило создание нового купе 8-Series. По предварительным данным, серийный вариант модели появится на свет в следующем году, а уже 26 мая на конкурсе элегантности Concorso dʼEleganza Villa dʼEste производитель представит прототип.
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Как рассказал журналистам председатель совета директоров марки Харальд Крюгер, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе». Известно, что в основу автомобиля ляжет платформа, на которой базируется флагманский седан 7-Series.

Производитель выпустит как стандартное 2-дверное купе, так и модификации с кузовом седан и кабриолет. В настоящий момент для автомобиля зарегистрированы индексы 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8.

Последние два индекса говорят о том, что «восьмерка» предстанет и в «заряженном» варианте исполнения. Речь идет о 4-литровом V8 с двумя турбинами. Мощность мотора составит 600 л. с., а разгон до «сотни» займет менее 4 секунд. Все остальные подробности о новинке станут известны в рамках официальной премьеры.

Новинки и концепт кары БМВ 8 серии

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BMW 8-Series дебютирует на конкурсе элегантности
Как рассказал журналистам председатель совета директоров марки Харальд Крюгер, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе». Известно, что в основу автомобиля ляжет платформа, на которой базируется флагманский седан 7-Series.{{model_1893}}Производитель выпустит как стандартное 2-дверное купе, так и модификации с кузовом седан и кабриолет. В настоящий момент для автомобиля зарегистрированы индексы 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8. Последние два индекса говорят о том, что «восьмерка» предстанет и в «заряженном» варианте исполнения. Речь идет о 4-литровом V8 с двумя турбинами. Мощность мотора составит 600 л. с., а разгон до «сотни» займет менее 4 секунд. Все остальные подробности о новинке станут известны в рамках официальной премьеры.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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