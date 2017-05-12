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12 мая 2017, 10:45
BMW 8-Series дебютирует на конкурсе элегантности
Руководство BMW подтвердило создание нового купе 8-Series. По предварительным данным, серийный вариант модели появится на свет в следующем году, а уже 26 мая на конкурсе элегантности Concorso dʼEleganza Villa dʼEste производитель представит прототип.
Как рассказал журналистам председатель совета директоров марки Харальд Крюгер, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе». Известно, что в основу автомобиля ляжет платформа, на которой базируется флагманский седан 7-Series.
Производитель выпустит как стандартное 2-дверное купе, так и модификации с кузовом седан и кабриолет. В настоящий момент для автомобиля зарегистрированы индексы 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8.
Последние два индекса говорят о том, что «восьмерка» предстанет и в «заряженном» варианте исполнения. Речь идет о 4-литровом V8 с двумя турбинами. Мощность мотора составит 600 л. с., а разгон до «сотни» займет менее 4 секунд. Все остальные подробности о новинке станут известны в рамках официальной премьеры.
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Комментарии пользователей
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
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