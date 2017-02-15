BMW готовит 25 новинок

Компания BMW собирается вывести на мировой рынок более 25 новинок до 2021 года, что поможет не только привлечь новых потенциальных покупателей, но и существенно увеличить объем реализации бренда.
По неподтвержденным данным, в ближайшие годы в продаже появятся около 28 абсолютно новых и обновленных моделей баварской марки. Отметим, что в данный перечень вошел универсал BMW 5-Series новой генерации, официальная премьера которого уже состоялась, однако продажи еще не стартовали.
Ожидается, что автомобили будут презентоваться в следующей последовательности: BMW 4-Series, BMW 6-Series Gran Turismo (G32), BMW 5-Series Gran Turismo, BMW X2 (F49), BMW X3, BMW X7 (F17), BMW 2-Series Coupe и BMW 2-Series Cabriolet. Кроме того, в дальнейшем дебютируют «заряженный» седан BMW M5 (F90), BMW M2, BMW M2 GTS и BMW M3.
Известно, что на следующий год назначена официальная премьера возрожденного автомобиля BMW 8-Series, а также нового спорткара, который специалисты BMW разрабатывают совместно с Toyota. Предполагается, что эта модель получит название BMW Z5 или BMW Z4.
В дальнейшем ожидается выход на мировой рынок таких новинок, как BMW 1-Series, BMW 3-Series, BMW X5, BMW X4, BMW i8 Spyder, BMW 8-Series Cabriolet, BMW i5, BMW X3 M и BMW M4 GT4.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
По неподтвержденным данным, в ближайшие годы в продаже появятся около 28 абсолютно новых и обновленных моделей баварской марки. Отметим, что в данный перечень вошел универсал BMW 5-Series новой генерации, официальная премьера которого уже состоялась, однако продажи еще не стартовали. Ожидается, что автомобили будут презентоваться в следующей последовательности: BMW 4-Series, BMW 6-Series Gran Turismo (G32), BMW 5-Series Gran Turismo, BMW X2 (F49), BMW X3, BMW X7 (F17), BMW 2-Series Coupe и BMW 2-Series Cabriolet. Кроме того, в дальнейшем дебютируют «заряженный» седан BMW M5 (F90), BMW M2, BMW M2 GTS и BMW M3. Известно, что на следующий год назначена официальная премьера возрожденного автомобиля BMW 8-Series, а также нового спорткара, который специалисты BMW разрабатывают совместно с Toyota. Предполагается, что эта модель получит название BMW Z5 или BMW Z4. В дальнейшем ожидается выход на мировой рынок таких новинок, как BMW 1-Series, BMW 3-Series, BMW X5, BMW X4, BMW i8 Spyder, BMW 8-Series Cabriolet, BMW i5, BMW X3 M и BMW M4 GT4.
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