16 февраля 2017, 13:59

BMW готовит конкурента Tesla к 2021 году

Компания BMW в 2021 году представит электрический седан i5, который станет конкурентом Tesla Model 3. Представитель автопроизводителя рассказал, что в дизайне новинки используют некоторые решения от концепт-кара BMW Vision Next 100.
В конструкции будут использоваться батареи новой технологии, а также, не исключено, появится версия с топливными элементами и водородным двигателем.
 
Новинка выйдет на рынок с системами беспилотного вождения 3 уровня, то есть автомобиль сможет самостоятельно выполнять основные функции, а водитель сможет вмешиваться в управление только тогда, когда сам этого захочет. В перспективе компания планирует усовершенствовать автопилот i5 до 4 и 5 уровней автопилота, где вмешательство человека не требуется вовсе.
 
Напомним, что ранее сообщалось о подготовке производителем 25 новинок.
Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW готовит конкурента Tesla к 2021 году
В конструкции будут использоваться батареи новой технологии, а также, не исключено, появится версия с топливными элементами и водородным двигателем. Новинка выйдет на рынок с системами беспилотного вождения 3 уровня, то есть автомобиль сможет самостоятельно выполнять основные функции, а водитель сможет вмешиваться в управление только тогда, когда сам этого захочет. В перспективе компания планирует усовершенствовать автопилот i5 до 4 и 5 уровней автопилота, где вмешательство человека не требуется вовсе. Напомним, что ранее сообщалось о подготовке производителем 25 новинок.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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