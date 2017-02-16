BMW готовит конкурента Tesla к 2021 году

Компания BMW в 2021 году представит электрический седан i5, который станет конкурентом Tesla Model 3. Представитель автопроизводителя рассказал, что в дизайне новинки используют некоторые решения от концепт-кара BMW Vision Next 100.
В конструкции будут использоваться батареи новой технологии, а также, не исключено, появится версия с топливными элементами и водородным двигателем.
Новинка выйдет на рынок с системами беспилотного вождения 3 уровня, то есть автомобиль сможет самостоятельно выполнять основные функции, а водитель сможет вмешиваться в управление только тогда, когда сам этого захочет. В перспективе компания планирует усовершенствовать автопилот i5 до 4 и 5 уровней автопилота, где вмешательство человека не требуется вовсе.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
В конструкции будут использоваться батареи новой технологии, а также, не исключено, появится версия с топливными элементами и водородным двигателем. Новинка выйдет на рынок с системами беспилотного вождения 3 уровня, то есть автомобиль сможет самостоятельно выполнять основные функции, а водитель сможет вмешиваться в управление только тогда, когда сам этого захочет. В перспективе компания планирует усовершенствовать автопилот i5 до 4 и 5 уровней автопилота, где вмешательство человека не требуется вовсе. Напомним, что ранее сообщалось о подготовке производителем 25 новинок.
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