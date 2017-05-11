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11 мая 2017, 11:15

BMW Group увеличит производство в несколько раз

Вплоть до 2020 года BMW Group намерено увеличить производство автомобилей до 3 000 000 ед. Стремление к наращиванию производства обусловлено желание обойти конкурента – Mercedes-Benz Daimler.
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Особое внимание уделяется повышению эффективности китайских мощностей компании. В Поднебесной будет выпускаться до 600 000 ед. авто ежегодно, в частности, на этот рынок выйдет вседорожник BMW X5.
 
Второй по значимости рынок – американский. Сейчас здесь выпускается порядка 410 000 машин ежегодно, так что автопроизводитель стремится увеличить данную цифру до 750 000 машин.
 
Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что «переход в наступление» будет объявлен генеральным директором BMW Харальдом Крюгером сегодня, 11 мая, на годовом собрании акционеров BMW.
 
Отметим, что за минувший год производственные мощности BMW Group по всему миру выпустили 2 370 000 автомобилей. Сейчас BMW Group включает в себя такие бренды как Mini и Rolls-Royce.
 
В России в 2016 году BMW Group продала в России 28 867 автомобилей марок BMW и MINI. Самыми популярными моделями традиционно стали модели X3, X5 и X6.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW Group увеличит производство в несколько раз
Особое внимание уделяется повышению эффективности китайских мощностей компании. В Поднебесной будет выпускаться до 600 000 ед. авто ежегодно, в частности, на этот рынок выйдет вседорожник BMW X5. Второй по значимости рынок – американский. Сейчас здесь выпускается порядка 410 000 машин ежегодно, так что автопроизводитель стремится увеличить данную цифру до 750 000 машин. Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что «переход в наступление» будет объявлен генеральным директором BMW Харальдом Крюгером сегодня, 11 мая, на годовом собрании акционеров BMW. Отметим, что за минувший год производственные мощности BMW Group по всему миру выпустили 2 370 000 автомобилей. Сейчас BMW Group включает в себя такие бренды как Mini и Rolls-Royce. В России в 2016 году BMW Group продала в России 28 867 автомобилей марок BMW и MINI. Самыми популярными моделями традиционно стали модели X3, X5 и X6.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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