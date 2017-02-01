BMW и McLaren создают новый двигатель

Инженеры немецкой и британской компаний объединят свои усилия для создания нового двигателя внутреннего сгорания, который должен стать самым мощным на сегодняшний момент.
По некоторым данным, речь идет о новой технологии, которая сделает автомобильный двигатель мощнее при небольшом объеме и при этом позволит ему наносить меньший вред окружающей среде.
По словам представителей компаний, новая технология будет применяться при создании двигателей автомобилей BMW и McLaren. Британцы планируют создать двигатель нового поколения уже к 2020 году. Этому будет содействовать частичное финансирование проекта со стороны британского правительства.
Полная стоимость проекта, согласно предварительным оценкам, равняется примерно 28 000 000 фунтов стерлингов.
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По некоторым данным, речь идет о новой технологии, которая сделает автомобильный двигатель мощнее при небольшом объеме и при этом позволит ему наносить меньший вред окружающей среде. По словам представителей компаний, новая технология будет применяться при создании двигателей автомобилей BMW и McLaren. Британцы планируют создать двигатель нового поколения уже к 2020 году. Этому будет содействовать частичное финансирование проекта со стороны британского правительства. Полная стоимость проекта, согласно предварительным оценкам, равняется примерно 28 000 000 фунтов стерлингов.
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