BMW и Mini сохранили объемы продаж в России

По итогам прошлого года в стране реализовано 27 500 автомобилей BMW и 1 400 экземпляров Mini - положительная динамика по каждой марке составила менее 1 %.
В сумме продажи двух марок достигли 28 900 ед., что на 0,1 % больше, чем в 2015 году. У подразделения BMW Motorrad фиксируется снижение спроса до 1 500 мотоциклов или на 5 %.
Сейчас в дилерскую сеть BMW входят 65 автосалонов в 40 российских городах. В 2016 году открылись 6 новых дилерских центров в Белгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске и Санкт-Петербурге
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
В сумме продажи двух марок достигли 28 900 ед., что на 0,1 % больше, чем в 2015 году. У подразделения BMW Motorrad фиксируется снижение спроса до 1 500 мотоциклов или на 5 %. Сейчас в дилерскую сеть BMW входят 65 автосалонов в 40 российских городах. В 2016 году открылись 6 новых дилерских центров в Белгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске и Санкт-Петербурге
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