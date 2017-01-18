18 января 2017, 15:03

BMW и Mini сохранили объемы продаж в России

По итогам прошлого года в стране реализовано 27 500 автомобилей BMW и 1 400 экземпляров Mini - положительная динамика по каждой марке составила менее 1 %.
В сумме продажи двух марок достигли 28 900 ед., что на 0,1 % больше, чем в 2015 году. У подразделения BMW Motorrad фиксируется снижение спроса до 1 500 мотоциклов или на 5 %.
 
Сейчас в дилерскую сеть BMW входят 65 автосалонов в 40 российских городах. В 2016 году открылись 6 новых дилерских центров в Белгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске и Санкт-Петербурге

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Noname
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AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW и Mini сохранили объемы продаж в России
В сумме продажи двух марок достигли 28 900 ед., что на 0,1 % больше, чем в 2015 году. У подразделения BMW Motorrad фиксируется снижение спроса до 1 500 мотоциклов или на 5 %. Сейчас в дилерскую сеть BMW входят 65 автосалонов в 40 российских городах. В 2016 году открылись 6 новых дилерских центров в Белгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске и Санкт-Петербурге
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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