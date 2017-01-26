BMW и Nissan разработают зарядные станции для электромобилей в США
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Сейчас в стране действует 688 зарядных терминалов EVgo, в 2017 году планируется появление еще 50 зарядок. Немецкий и японский автопроизводители проинвестируют создание дополнительных 174 пунктов EVgo в 33 штатах.
Терминалы оснащаются разъемами CHAdeMO и SAE Combo, которые позволяют заряжать любые электромобили, включая BMW i3 и Nissan Leaf. Пополнить заряд аккумуляторов на 80 % можно не более, чем за полчаса. Владельцы BMW i3 могут найти станции с помощью стандартной мультимедиа ConnectedDrive или приложения BMW ConnectedApp. Обладателям Nissan Leaf нужен смартфон с приложение EZ-Charge.
Добавим, что ранее BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group договорились о совместном создании сети зарядных станций для электромобилей.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
BMW и Nissan разработают зарядные станции для электромобилей в США
Терминалы оснащаются разъемами CHAdeMO и SAE Combo, которые позволяют заряжать любые электромобили, включая BMW i3 и Nissan Leaf. Пополнить заряд аккумуляторов на 80 % можно не более, чем за полчаса. Владельцы BMW i3 могут найти станции с помощью стандартной мультимедиа ConnectedDrive или приложения BMW ConnectedApp. Обладателям Nissan Leaf нужен смартфон с приложение EZ-Charge. Добавим, что ранее BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group договорились о совместном создании сети зарядных станций для электромобилей.
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