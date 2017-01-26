26 января 2017, 19:24

BMW и Nissan разработают зарядные станции для электромобилей в США

Сейчас в стране действует 688 зарядных терминалов EVgo, в 2017 году планируется появление еще 50 зарядок. Немецкий и японский автопроизводители проинвестируют создание дополнительных 174 пунктов EVgo в 33 штатах.
Терминалы оснащаются разъемами CHAdeMO и SAE Combo, которые позволяют заряжать любые электромобили, включая BMW i3 и Nissan Leaf. Пополнить заряд аккумуляторов на 80 % можно не более, чем за полчаса. Владельцы BMW i3 могут найти станции с помощью стандартной мультимедиа ConnectedDrive или приложения BMW ConnectedApp. Обладателям Nissan Leaf нужен смартфон с приложение EZ-Charge.
 
Добавим, что ранее BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group договорились о совместном создании сети зарядных станций для электромобилей.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Как Вы развлекаетесь?
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
pavlovkir
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Согласен, у меня тоже сеинтекс лежат 3дешные уже второй год. Не скользит ничего, чистятся отлично. Даже осенью, когда грязи много было, особых усилий не требовалось.
Кай
Код разблокировки магнитолы 6000CD
Добрый день! Подскажите код магнитолы 6000 Ford fusion v104305
Елизавета
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
BMW и Nissan разработают зарядные станции для электромобилей в США
Терминалы оснащаются разъемами CHAdeMO и SAE Combo, которые позволяют заряжать любые электромобили, включая BMW i3 и Nissan Leaf. Пополнить заряд аккумуляторов на 80 % можно не более, чем за полчаса. Владельцы BMW i3 могут найти станции с помощью стандартной мультимедиа ConnectedDrive или приложения BMW ConnectedApp. Обладателям Nissan Leaf нужен смартфон с приложение EZ-Charge. Добавим, что ранее BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group договорились о совместном создании сети зарядных станций для электромобилей.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG