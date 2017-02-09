9 февраля 2017, 12:58

BMW i3 S представят до конца года

Компания BMW планирует показать новый электрокар i3 S осенью текущего года. Показ состоится во время автосалонов во Франкфурте или в Лос-Анджелесе. Старт продаж «заряженного» автомобиля намечается на 2018 год.
Новинка появится в официальных дилерских центрах баварской компании. В качестве платформы для строительства взяли обновленный вариант хэтчбека, мощность двигателя планируется увеличить на 10 или 15 л.с., тогда как стандартная производительность составляет 168 л.с.
 
О динамических характеристиках BMW i3 S пока не сообщается. Среди обновлений появятся новый вид переднего бампера, а также видоизмененная головная оптика. В технических характеристиках не планируется ничего менять, изменения могут появиться в аэродинамике автомобиля. Также известно, что в салоне установят новую мультимедийную систему.
Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW i3 S представят до конца года
Новинка появится в официальных дилерских центрах баварской компании. В качестве платформы для строительства взяли обновленный вариант хэтчбека, мощность двигателя планируется увеличить на 10 или 15 л.с., тогда как стандартная производительность составляет 168 л.с. О динамических характеристиках BMW i3 S пока не сообщается. Среди обновлений появятся новый вид переднего бампера, а также видоизмененная головная оптика. В технических характеристиках не планируется ничего менять, изменения могут появиться в аэродинамике автомобиля. Также известно, что в салоне установят новую мультимедийную систему.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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