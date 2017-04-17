BMW M4 получил версию от G-Power
Экстерьер отличается от обычного М4 21-дюймовыми коваными 2-цветными дисками Hurricane RR и аэродинамическими компонентами. В частности, автомобиль получил карбоновые элементы - сплиттер спереди и диффузор сзади.
Под капотом скрывается 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами. По умолчанию он развивает 431 силу и 550 Нм крутящего момента, однако в G-Power смогли улучшить динамические показатели купе за счет новой турбины, другого титанового выхлопа и специального блока управления двигателем Bi-Tronik 2 V4.
После всех изменений разгон автомобиля с места до «сотни» стал занимать 3,5 секунды, что на 0,6 секунды быстрее по сравнению с показателем стандартной версии баварского купе. «Максималка» фиксируется на отметке 330 км/ч. Стоимость BMW M4 от G-Power пока не сообщается.
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