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17 апреля 2017, 10:39

BMW M4 получил версию от G-Power

Специалисты немецкого тюнинг-ателье G-Power подготовили свой вариант купе BMW M4. Автомобиль получил мощную «начинку», доработанную подвеску и агрессивную внешность.
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BMW M4 получил версию от G-Power BMW M4, BMW

Экстерьер отличается от обычного М4 21-дюймовыми коваными 2-цветными дисками Hurricane RR и аэродинамическими компонентами. В частности, автомобиль получил карбоновые элементы - сплиттер спереди и диффузор сзади.

BMW M4
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
Объявлений: 2

Под капотом скрывается 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами. По умолчанию он развивает 431 силу и 550 Нм крутящего момента, однако в G-Power смогли улучшить динамические показатели купе за счет новой турбины, другого титанового выхлопа и специального блока управления двигателем Bi-Tronik 2 V4.

После всех изменений разгон автомобиля с места до «сотни» стал занимать 3,5 секунды, что на 0,6 секунды быстрее по сравнению с показателем стандартной версии баварского купе. «Максималка» фиксируется на отметке 330 км/ч. Стоимость  BMW M4 от G-Power пока не сообщается.

Дизайн и тюнинг БМВ М4

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Комментарии
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AlexKuzmin
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BMW M4 получил версию от G-Power
Экстерьер отличается от обычного М4 21-дюймовыми коваными 2-цветными дисками Hurricane RR и аэродинамическими компонентами. В частности, автомобиль получил карбоновые элементы - сплиттер спереди и диффузор сзади.{{model_3346}}Под капотом скрывается 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами. По умолчанию он развивает 431 силу и 550 Нм крутящего момента, однако в G-Power смогли улучшить динамические показатели купе за счет новой турбины, другого титанового выхлопа и специального блока управления двигателем Bi-Tronik 2 V4.После всех изменений разгон автомобиля с места до «сотни» стал занимать 3,5 секунды, что на 0,6 секунды быстрее по сравнению с показателем стандартной версии баварского купе. «Максималка» фиксируется на отметке 330 км/ч. Стоимость  BMW M4 от G-Power пока не сообщается.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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