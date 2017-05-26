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26 мая 2017, 13:19

BMW M5 получит полный привод

Инженеры BMW продолжают работу над новым спортивным седаном М5. Автомобиль должен дебютировать до конца текущего года, а поступить в продажу на европейский авторынок – в начале 2018-го.
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BMW M5
Выпускается с 2008 г.
Новый 5 490 000 Р
Объявлений: 5
Впервые в своей истории автомобиль получит систему полного привода с возможностью активировать функцию 100-процентной передачи тяги на заднюю ось. Благодаря этому, как уверяют в компании, автомобиль сохранит спортивные характеристики заднего привода в сочетании с эффективностью полноприводной трансмиссии.

Под капотом новинки установят 4,4-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 600 л. с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Заряженный» седан сможет набирать «сотню» за 3,5 секунды.

Новый BMW M5 построят на платформе используют укороченную платформу от 7-Series. Благодаря этому машина станет легче нынешнего поколения седана. На мировом авторынке главным конкурентом баварской новинки станет Mercedes-AMG E63.

Новинки и концепт кары БМВ М5

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Отзывы по теме
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Зря вы все так :) мне тачка нравится ) ) )
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BMW M5 получит полный привод
{{model_137}}Впервые в своей истории автомобиль получит систему полного привода с возможностью активировать функцию 100-процентной передачи тяги на заднюю ось. Благодаря этому, как уверяют в компании, автомобиль сохранит спортивные характеристики заднего привода в сочетании с эффективностью полноприводной трансмиссии.Под капотом новинки установят 4,4-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 600 л. с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Заряженный» седан сможет набирать «сотню» за 3,5 секунды.Новый BMW M5 построят на платформе используют укороченную платформу от 7-Series. Благодаря этому машина станет легче нынешнего поколения седана. На мировом авторынке главным конкурентом баварской новинки станет Mercedes-AMG E63.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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