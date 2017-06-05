5 июня 2017, 15:37

BMW M550d xDrive добрался до России

Российские дилеры BMW начинают принимать заказы на новую версию седана 5 серии - M550d xDrive. Автомобиль получил 3-литровый дизельный агрегат и систему полного привода.
^
  BMW M550d xDrive добрался до России BMW 5 BMW M550d xDrive добрался до России
2
фото
  

BMW 5
Выпускается с 1988 г.
Новый от 2 990 000 до 5 100 000 Р
Объявлений: 345
Отзывов: 9
Двигатель имеет 4 турбины. При этом три нагнетателя работают постоянно, а один подключается на 2500 об/мин. Мощность двигателя составляет 400 л. с. и 760 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрен 8-диапазонный «автомат».

С такой «начинкой» с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена электроникой на 250 км/ч. Стоимость такого варианта баварской «пятерки» составляет 4 690 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат автомобиль с модернизированными тормозами, системой изменения режимов работы управляющей электроники, а также светодиодными фарами головного света и 19-дюймовыми колесными дисками.

Купить авто БМВ 5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 5 седан
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
Wayt
Новый седан BMW 5-серии дебютирует в марте на автосалоне в Женеве
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
Олег Александрович
Шпионские фото BMW 5 Series!
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа BMW 5
Объявления о продаже BMW 5
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 5
BMW M550d xDrive добрался до России
{{model_1545}} Двигатель имеет 4 турбины. При этом три нагнетателя работают постоянно, а один подключается на 2500 об/мин. Мощность двигателя составляет 400 л. с. и 760 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрен 8-диапазонный «автомат».С такой «начинкой» с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена электроникой на 250 км/ч. Стоимость такого варианта баварской «пятерки» составляет 4 690 000 рублей.За эти деньги покупатели получат автомобиль с модернизированными тормозами, системой изменения режимов работы управляющей электроники, а также светодиодными фарами головного света и 19-дюймовыми колесными дисками.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Краснодарский край Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG