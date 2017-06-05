5 июня 2017, 15:37
BMW M550d xDrive добрался до России
Российские дилеры BMW начинают принимать заказы на новую версию седана 5 серии - M550d xDrive. Автомобиль получил 3-литровый дизельный агрегат и систему полного привода.
С такой «начинкой» с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена электроникой на 250 км/ч. Стоимость такого варианта баварской «пятерки» составляет 4 690 000 рублей.
За эти деньги покупатели получат автомобиль с модернизированными тормозами, системой изменения режимов работы управляющей электроники, а также светодиодными фарами головного света и 19-дюймовыми колесными дисками.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
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