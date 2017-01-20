BMW начнет испытания беспилотников

В наступившем году автоконцерн начнет тестировать 40 беспилотных машин. Все экземпляры оснащены специальной системой вождения, проверять которую будут еще в течение 3 лет.
Ожидается, что серийное производство таких моделей стартует в 2020-м году. Партнерами автоконцерна в этом процессе будут компании Mobileye и Intel. На данный момент разработчики плотно работают над проектом, выпуску авто предшествуют исследования, которые длились в течение 16 лет.
Добавим, что в 2011 году один из автомобилей BMW самостоятельно смог проехать по маршруту Нюрнберг-Мюнхен. Машина преодолела расстояние в 170 км без помощи водителя.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Ожидается, что серийное производство таких моделей стартует в 2020-м году. Партнерами автоконцерна в этом процессе будут компании Mobileye и Intel. На данный момент разработчики плотно работают над проектом, выпуску авто предшествуют исследования, которые длились в течение 16 лет. Добавим, что в 2011 году один из автомобилей BMW самостоятельно смог проехать по маршруту Нюрнберг-Мюнхен. Машина преодолела расстояние в 170 км без помощи водителя.
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