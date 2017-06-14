BMW намерен занять петербургскую площадку GM
Концерн BMW, со своей стороны, надеется, что после частичного передислоцирования производства на площади в границах Петербурга, добьется льгот от Минпромторга и договорится с новым владельцем площадки - концерном PSA.
Сейчас BMW ведет производство на площадке калининградского «Автотора», где до момента ухода General Motors из России производилось несколько моделей Chevrolet. О переговорах со стороны BMW касаемо запуска производства в Северной столице заявили накануне источники. В качестве площадки рассматривается предприятие GM, законсервированное весной 2015 года. По информации «Делового Петербурга», немецкий концерн кроме сборки автомобилей, возможно, наладит в России выпуск некоторых узлов и агрегатов.
Отметим, что разговоры о восстановлении производства на мощностях американского концерна ведутся уже почти год, в качестве возможных претендентов в СМИ называют белорусского партнера GM «Юниссон», собирающего Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Есть сведения, что 2 недели назад, во время ПМЭФа, высшее руководство BMW приезжало из Мюнхена в Петербург – очевидно, поводом стал интерес к законсервированной площадке.
Как сообщает «Фонтанка», претендент на площади GM намерен выпускать автомобили относительно небольшими объемами – до 20 000 ед. в год. Также обязательное требование - работа с госзаказом. Учитывая, что продукция BMW востребована российскими чиновниками, автоконцерн способен выполнить это условие.
По данным СМИ, автопроизводитель может принять финальное решение – размещать ли площадку в Шушарах - через 3 месяца.
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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