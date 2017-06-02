2 июня 2017, 17:12

BMW назвала цены на обновленные 1 и 2 серий

Российские дилеры бренда уже принимают заказов на обновленные BMW 1 и 2 серий, а также M2 купе. Базовая стоимость на автомобили 1 серии составит 1 520 000 рублей, для спортивной модификации M140i xDrive – 2 720 000 рублей.
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Цены на стандартную комплектацию моделей 2 серии купе разнятся от 1 790 000 рублей до 2 910 000 рублей. Спорткар M2 можно приобрести за 3 480 000 рублей, уточняет пресс-служба BMW Group Россия.
 
В базовое оснащение 1 серии входят 6-ступенчатая «механика» и система активного рулевого управления. В качестве альтернативы можно установить коробку-«автомат» Steptronic или ее спортивную версию, а также адаптивную подвеску и тормозную систему M (доступны в стандартной комплектации для 120d M Спорт, 120d xDrive M Спорт, M140i и M140i xDrive).
 
Также в качестве опций для BMW 1 серии доступны противотуманные светодиодные и светодиодные фары головного света, автоматическая функция старт/стоп и выбор режимов работы двигателя, включая Eco Pro, а также новые 16 и 17-дюймовые легкосплавные диски. В список стандартного оборудования входят кондиционер, датчик дождя, мультимедийная система BMW Radio Professional, мультифункция рулевого колеса, система громкой связи Hands-free + USB-порт и система управления iDrive с 6,5-дюймовым дисплеем высокого разрешения. BMW 1 серии также получил обновленный дизайн приборной панели, отличающейся измененной формой и контрастными швами, а также отделкуа сидений из кожи Dakota коньячного цвета.
 
BMW 2 серии купе отличается светодиодными фарами, входящими в стандартную комплектацию, объемными воздухозаборниками с хромированными горизонтальными элементами и рельефными поверхностями. Список современных систем помощи водителю включает динамический круиз-контроль с функцией старт/стоп, сигнализацию аварийного сближения при парковке, а также предупреждение о выезде за пределы полосы движения, а также интеллектуальную систему голосового управления и опциональную навигационную систему Professional. Салон автомобиля получил дополнительные декоративные элементы, выполненные из натуральных материалов.
 
На BMW М2 купе устанавливается силовой агрегат с прогрессивной технологией M TwinPower Turbo, который развивает 370 л.с. при 6500 об/мин. В паре с опциональной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями M DCT и функцией Launch Control купе способно ускоряться до 100 км/ч за 4,3 сек. В список стандартного оснащения входят М настройки системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, динамический круиз-контроль, передние сиденья М Спорт, кожаное рулевое колесо М, а также мультимедийная система с контроллером iDrive. Сделать автомобиль более индивидуальным можно при помощи яркой цветовой палитры кузова. На выбор доступны 4 варианта окраса – Long Beach Blue, Alpine White, Black Sapphire и Mineral Grey.
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Noname
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AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW назвала цены на обновленные 1 и 2 серий
Цены на стандартную комплектацию моделей 2 серии купе разнятся от 1 790 000 рублей до 2 910 000 рублей. Спорткар M2 можно приобрести за 3 480 000 рублей, уточняет пресс-служба BMW Group Россия. В базовое оснащение 1 серии входят 6-ступенчатая «механика» и система активного рулевого управления. В качестве альтернативы можно установить коробку-«автомат» Steptronic или ее спортивную версию, а также адаптивную подвеску и тормозную систему M (доступны в стандартной комплектации для 120d M Спорт, 120d xDrive M Спорт, M140i и M140i xDrive). Также в качестве опций для BMW 1 серии доступны противотуманные светодиодные и светодиодные фары головного света, автоматическая функция старт/стоп и выбор режимов работы двигателя, включая Eco Pro, а также новые 16 и 17-дюймовые легкосплавные диски. В список стандартного оборудования входят кондиционер, датчик дождя, мультимедийная система BMW Radio Professional, мультифункция рулевого колеса, система громкой связи Hands-free + USB-порт и система управления iDrive с 6,5-дюймовым дисплеем высокого разрешения. BMW 1 серии также получил обновленный дизайн приборной панели, отличающейся измененной формой и контрастными швами, а также отделкуа сидений из кожи Dakota коньячного цвета. BMW 2 серии купе отличается светодиодными фарами, входящими в стандартную комплектацию, объемными воздухозаборниками с хромированными горизонтальными элементами и рельефными поверхностями. Список современных систем помощи водителю включает динамический круиз-контроль с функцией старт/стоп, сигнализацию аварийного сближения при парковке, а также предупреждение о выезде за пределы полосы движения, а также интеллектуальную систему голосового управления и опциональную навигационную систему Professional. Салон автомобиля получил дополнительные декоративные элементы, выполненные из натуральных материалов. На BMW М2 купе устанавливается силовой агрегат с прогрессивной технологией M TwinPower Turbo, который развивает 370 л.с. при 6500 об/мин. В паре с опциональной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями M DCT и функцией Launch Control купе способно ускоряться до 100 км/ч за 4,3 сек. В список стандартного оснащения входят М настройки системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, динамический круиз-контроль, передние сиденья М Спорт, кожаное рулевое колесо М, а также мультимедийная система с контроллером iDrive. Сделать автомобиль более индивидуальным можно при помощи яркой цветовой палитры кузова. На выбор доступны 4 варианта окраса – Long Beach Blue, Alpine White, Black Sapphire и Mineral Grey.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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