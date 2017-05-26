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26 мая 2017, 17:30
BMW не пополнит i-линейку
Руководство BMW приняло решение остановить разработку новой модели i-семейства. Компания сосредоточиться на создании беспилотных машин и гибридных модификаций популярных машин.
Речь идет, в частности, о гибридных версиях X3 следующего поколения и 4 серии Gran Coupe. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен уже к 2021 году представить серийную модель с системой автономного управления.
О том, что BMW намерен выпустить нового представителя i-семейства начали говорить еще в 2015 году. Предполагалось, что автомобиль получит индекс i5 и займет место между i3 и i8. Тогда же отмечалось, что новинку построят на укороченной версии шасси 5 серии. Тем не менее, отказываться полностью от разработок экологичной линейки производитель не намерен.
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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