BMW обновил «единичку» и «двойку»
Так, от предшественника «копейка» отличается другой оптикой, набором колесных дисков, а также цветовой палитрой кузовов: в нее добавились оттенки Seaside Blue и Sunset Orange. Обновленная «двойка» тоже отличается другой оптикой спереди и сзади и чуть увеличенной решеткой радиатора. В цветовую гамму добавились Mediterranean Blue, Seaside Blue и Sunset Orange.
В салоне новинок появилась другая приборная панель и улучшенный мультимедийный комплекс iDrive с 8,8-дюймовым дисплеем.Также немецкий автопроизводитель предусмотрел новые варианты отделки, а спереди появились подстаканники с закрывающейся крышкой.
Под капотом автомобилей 2018 модельного года окажется 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью от 109 до 136 л. с. В более дорогих вариантах исполнения в движение автомобили приводят 2-литровые «четверки» (184-224 л. с.), а также дизели с отдачей 116 сил. М-версия «копейки» получит 340-сильным мотор V6.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 1 M Sport 1.6 AT
|BMW 2 220i Sport Line 2.0 MT
|BMW 1 M Sport 1.6 AT
|BMW 2 220i Sport Line 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2017
|2016
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|купе
|хэтчбек
|купе
|Количество дверей/мест
|5/5
|2/4
|5/5
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|184
|177
|184
|Объем двигателя
|1598
|1997
|1598
|1997
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|механическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|механическая, 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|задний
|задний
|Городской цикл
|7.1
|8.3
|7.1
|8.3
|Загородный цикл
|4.6
|4.8
|4.6
|4.8
|Смешанный цикл
|5.6
|6.1
|5.6
|6.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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