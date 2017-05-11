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11 мая 2017, 16:41

BMW обновил «единичку» и «двойку»

Уже в этом году на европейском авторынке начнутся продажи обновленных BMW 1- и 2-Series 2018 модельного года, а также их «заряженных» версий. Автомобили изменились внешне и стали лучше оснащены.
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  BMW обновил «единичку» и «двойку» BMW 1, BMW 2, BMW 1, BMW 2 BMW обновил «единичку» и «двойку» BMW 1, BMW 2, BMW 1, BMW 2 BMW обновил «единичку» и «двойку» BMW 1, BMW 2, BMW 1, BMW 2 BMW обновил «единичку» и «двойку» BMW 1, BMW 2, BMW 1, BMW 2 BMW обновил «единичку» и «двойку» BMW 1, BMW 2, BMW 1, BMW 2 BMW обновил «единичку» и «двойку»
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фото
  

Так, от предшественника «копейка» отличается другой оптикой, набором колесных дисков, а также цветовой палитрой кузовов: в нее добавились оттенки Seaside Blue и Sunset Orange. Обновленная «двойка» тоже отличается другой оптикой спереди и сзади и чуть увеличенной решеткой радиатора. В цветовую гамму добавились Mediterranean Blue, Seaside Blue и Sunset Orange.

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В салоне новинок появилась другая приборная панель и улучшенный мультимедийный комплекс iDrive с 8,8-дюймовым дисплеем.Также немецкий автопроизводитель предусмотрел новые варианты отделки, а спереди появились подстаканники с закрывающейся крышкой.

Под капотом автомобилей 2018 модельного года окажется 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью от 109 до 136 л. с. В более дорогих вариантах исполнения в движение автомобили приводят 2-литровые «четверки» (184-224 л. с.), а также дизели с отдачей  116 сил. М-версия «копейки» получит 340-сильным мотор V6.

Комплектации и технические характеристики

BMW 1 M Sport 1.6 ATBMW 2 220i Sport Line 2.0 MTBMW 1 M Sport 1.6 ATBMW 2 220i Sport Line 2.0 MT
Год выпуска, с2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2016 2017 2016 2017
Кузовхэтчбек купе хэтчбек купе
Количество дверей/мест5/5 2/4 5/5 2/4
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин177 184 177 184
Объем двигателя1598 1997 1598 1997
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая
Приводзадний задний задний задний
Городской цикл7.1 8.3 7.1 8.3
Загородный цикл4.6 4.8 4.6 4.8
Смешанный цикл5.6 6.1 5.6 6.1
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
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Новинки и концепт кары БМВ 1 серии, копейка, 2

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 1
Долго выбирал. Но случайно наткнулся в автосалоне на БМВ 120d в комплектации Urban. Взял тест драйв, правда там другая комплектация была с бензиновым движком 1.6, но и с им она довольно таки резвая. В общем, купил и не жалею! Примерно с 2 месяца назад забрал из Автодома. Управляемость на высоте, отделка ...
Василий
Hartge представила свой вариант “копейки” BMW
Hartge тюнинг на BMW открыли свое представительство в Москве. По этой машине тут больше инфы и видео есть, можно посмотреть 1-серию купе от Hartge в деле: http:// www.hartge-russia.ru/ bmw_1_coupe_tuning.html
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BMW обновил «единичку» и «двойку»
Так, от предшественника «копейка» отличается другой оптикой, набором колесных дисков, а также цветовой палитрой кузовов: в нее добавились оттенки Seaside Blue и Sunset Orange. Обновленная «двойка» тоже отличается другой оптикой спереди и сзади и чуть увеличенной решеткой радиатора. В цветовую гамму добавились Mediterranean Blue, Seaside Blue и Sunset Orange.{{material_119146}} В салоне новинок появилась другая приборная панель и улучшенный мультимедийный комплекс iDrive с 8,8-дюймовым дисплеем.Также немецкий автопроизводитель предусмотрел новые варианты отделки, а спереди появились подстаканники с закрывающейся крышкой.Под капотом автомобилей 2018 модельного года окажется 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью от 109 до 136 л. с. В более дорогих вариантах исполнения в движение автомобили приводят 2-литровые «четверки» (184-224 л. с.), а также дизели с отдачей  116 сил. М-версия «копейки» получит 340-сильным мотор V6.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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