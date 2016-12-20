BMW обновит купе М4

Инженеры баварского концерна намерены изменить не только дизайн, но и силовой агрегат модели, который получит около 470 л.с. - по той же схеме, что и при обновлении 3-й серии.
К такому решению руководителей BMW подбивает конкурентная борьба с главным соперником Mercedes, который, в свою очередь, выпустил новую C63 Coupe. Представители бренда опасаются, что после этого у покупателя пропадет интерес к модели М4.
Это может означать, что М4 получит более мощный двигатель, например, такой, как стоит на версии GTS, способный развивать мощность до 500 л.с. В то же время не исключен вариант оснащения машины другим силовым агрегатом.
Новую BMW M4 планируют презентовать на ближайшем автосалоне, который пройдет в Женеве весной 2017 года.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
К такому решению руководителей BMW подбивает конкурентная борьба с главным соперником Mercedes, который, в свою очередь, выпустил новую C63 Coupe. Представители бренда опасаются, что после этого у покупателя пропадет интерес к модели М4. Это может означать, что М4 получит более мощный двигатель, например, такой, как стоит на версии GTS, способный развивать мощность до 500 л.с. В то же время не исключен вариант оснащения машины другим силовым агрегатом. Новую BMW M4 планируют презентовать на ближайшем автосалоне, который пройдет в Женеве весной 2017 года.
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