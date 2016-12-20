20 декабря 2016, 17:26

BMW обновит купе М4

Инженеры баварского концерна намерены изменить не только дизайн, но и силовой агрегат модели, который получит около 470 л.с. - по той же схеме, что и при обновлении 3-й серии.
К такому решению руководителей BMW подбивает конкурентная борьба с главным соперником Mercedes, который, в свою очередь, выпустил новую C63 Coupe. Представители бренда опасаются, что после этого у покупателя пропадет интерес к модели М4.
 
Это может означать, что М4 получит более мощный двигатель, например, такой, как стоит на версии GTS, способный развивать мощность до 500 л.с. В то же время не исключен вариант оснащения машины другим силовым агрегатом.
 
Новую BMW M4 планируют презентовать на ближайшем автосалоне, который пройдет в Женеве весной 2017 года.

Комплектации и технические характеристики

BMW M4 3.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин431
Объем двигателя2979
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл12.4
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл9.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары БМВ М4

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Noname
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BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW обновит купе М4
К такому решению руководителей BMW подбивает конкурентная борьба с главным соперником Mercedes, который, в свою очередь, выпустил новую C63 Coupe. Представители бренда опасаются, что после этого у покупателя пропадет интерес к модели М4. Это может означать, что М4 получит более мощный двигатель, например, такой, как стоит на версии GTS, способный развивать мощность до 500 л.с. В то же время не исключен вариант оснащения машины другим силовым агрегатом. Новую BMW M4 планируют презентовать на ближайшем автосалоне, который пройдет в Женеве весной 2017 года.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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