8 июня 2017, 15:39

BMW оценил новинку 520i

Российские дилеры приступили к приему заказов на новую модификацию BMW 520i. Стоимость автомобиля в базовом оснащении составит 2 750 000 рублей. За дополнительные опции придется доплатить.
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Новый BMW 520i оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра, который развивает 184 л.с. при 5 000-6 500 об/мин. Разгон до 100 км/ч достигается за 7,8 сек., а средний расход топлива составит, согласно паспортным данным, 6,2 литра на 100 км пути.
 
В стартовой комплектации новинка оснащена коробкой-«автоматом» Steptronic, сигнализацией аварийного сближения при парковке спереди и сзади, а также функцией старт/стоп, выключающей двигатель только во время продолжительных остановок. В оснащение BMW 520i также входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений и крепления Isofix для детских кресел. Стоит также отметить передние и задние светодиодные фары, включая LED противотуманные фары, внутреннее зеркало заднего вида и складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом.
 
Экстерьер 520i отличают эффектный окрас кузова в оттенке металлик, стекла с хромированными рамками и 17-дюймовые легкосплавные диски V-spoke style 618. Интерьер автомобиля получил обивку салона искусственной кожей Leatherette, автоматический 2-зонный климат-контроль с расширенными функциями, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, частичную электрорегулировку передних сидений, а также спортивное кожаное рулевое колесо.
 
В салоне есть стереосистема с 6 динамиками, радио BMW Professional с контроллером iDrive, центральный подлокотник на заднем сиденье с подстаканниками и пакет комфортного освещения.
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BMW оценил новинку 520i
Новый BMW 520i оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра, который развивает 184 л.с. при 5 000-6 500 об/мин. Разгон до 100 км/ч достигается за 7,8 сек., а средний расход топлива составит, согласно паспортным данным, 6,2 литра на 100 км пути. В стартовой комплектации новинка оснащена коробкой-«автоматом» Steptronic, сигнализацией аварийного сближения при парковке спереди и сзади, а также функцией старт/стоп, выключающей двигатель только во время продолжительных остановок. В оснащение BMW 520i также входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений и крепления Isofix для детских кресел. Стоит также отметить передние и задние светодиодные фары, включая LED противотуманные фары, внутреннее зеркало заднего вида и складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом. Экстерьер 520i отличают эффектный окрас кузова в оттенке металлик, стекла с хромированными рамками и 17-дюймовые легкосплавные диски V-spoke style 618. Интерьер автомобиля получил обивку салона искусственной кожей Leatherette, автоматический 2-зонный климат-контроль с расширенными функциями, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, частичную электрорегулировку передних сидений, а также спортивное кожаное рулевое колесо. В салоне есть стереосистема с 6 динамиками, радио BMW Professional с контроллером iDrive, центральный подлокотник на заднем сиденье с подстаканниками и пакет комфортного освещения.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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