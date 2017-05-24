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24 мая 2017, 13:44

BMW опубликовал фото M4 GT4

BMW работает над гоночной версией своего купе M4. Автомобиль, построенный по требованиям GT4, смогут приобрести не только заводские команды, но и частные гоночные коллективы.
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BMW M4
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
Объявлений: 2
Пока что производитель опубликовал лишь тизер модели и ограничился общими сведениями. Так, дебют гоночного купе состоится на гонке «24 часа Нюрбургринга»  уже в эту субботу, 27 мая. За рулем M4 GT4 окажутся Дирк Адорф, Рики Коллард, гонщик Йорг Вейдингер, а также британский журналист Джетро Бовингдон.

По предварительным данным, под капотом спортивного купе окажется 431-сильный турбомотор серийной версии. Динамические характеристики и прочие технические данные модели пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее купе производилось с 2009 года, и немецкий автопроизводитель также продавал его частным гоночным коллективам. Добавим, что вместе с M4 GT4 в заезде примут участие BMW M6 GT3 и M235i Racing.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW опубликовал фото M4 GT4
{{model_3346}}Пока что производитель опубликовал лишь тизер модели и ограничился общими сведениями. Так, дебют гоночного купе состоится на гонке «24 часа Нюрбургринга»  уже в эту субботу, 27 мая. За рулем M4 GT4 окажутся Дирк Адорф, Рики Коллард, гонщик Йорг Вейдингер, а также британский журналист Джетро Бовингдон.По предварительным данным, под капотом спортивного купе окажется 431-сильный турбомотор серийной версии. Динамические характеристики и прочие технические данные модели пока не раскрываются.Напомним, что предыдущее купе производилось с 2009 года, и немецкий автопроизводитель также продавал его частным гоночным коллективам. Добавим, что вместе с M4 GT4 в заезде примут участие BMW M6 GT3 и M235i Racing.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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