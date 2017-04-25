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25 апреля 2017, 17:42

BMW откажется от «механики» и «роботов»

Руководство BMW не видит перспектив развития «заряженных» моделей с механическими трансмиссиями и «роботами». По словам вице-президента по продажам и маркетингу подразделения BMW M GmbH Питера Квинутса, отказ от этих коробок передач должен произойти через 6-7 лет.
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По словам топ-менеджера, отдача мотора свыше 450 л. с. и 600 Нм крутящего момента отрицательно скажется на надежности «механики». Что касается роботизированных коробок с двумя сцеплениями, то они, по мнению баварских инженеров, уступают «автоматам» по всем показателям – весу, скорости переключения.

BMW M3
Выпускается с 2003 г.
Новый 3 950 000 Р
Объявлений: 6

Таким образом, уже следующее поколение спортивных купе M3 и M4 будут доступны исключительно с автоматическими трансмиссиями. Выход их запланирован после 2020 года.

Плюсы и минусы
Действительно, к "роботам" возникает много претензий со стороны водителей.Есть почитатели классической "механики"...Жаль терять эту трансмиссию.
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BMW откажется от «механики» и «роботов»
По словам топ-менеджера, отдача мотора свыше 450 л. с. и 600 Нм крутящего момента отрицательно скажется на надежности «механики». Что касается роботизированных коробок с двумя сцеплениями, то они, по мнению баварских инженеров, уступают «автоматам» по всем показателям – весу, скорости переключения.{{model_1751}} Таким образом, уже следующее поколение спортивных купе M3 и M4 будут доступны исключительно с автоматическими трансмиссиями. Выход их запланирован после 2020 года.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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