27 июня 2017, 11:49

BMW отзывает новые седаны M760Li xDrive

Из-за неполадок в системе малопередачи будут отозваны несколько сотен экземпляров, включая 206 штук BMW M760Li xDrive. Предыдущая отзывная кампания проходила в середине весны.
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В апреле нынешнего года компания сообщала о проведении отзыва 97 новых седанов BMW M760Li xDrive, у которых возможна утечка масла из-под магистрали масляного радиатора. Через какое-то время оно могло оказаться на тормозном диске, что в конечном счете приведет к ДТП. Отзывная компания должна начаться 1 июля нынешнего года. Общее количество участвующих в отзыве машин превысило 300 ед.
 
Добавим, что под капотом M760Li xDrive последней генерации разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый твин-турбо двигатель с производительностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода седан ускоряется до 100 км/ч за 3,7 сек. В России цена этой модели стартует с 10 090 000 рублей. Автомобиль соперничает с Audi S8 и Mercedes-AMG S63.
 
Одновременно с этой кампанией бренд отзывает еще 92 авто 7 серии – разные версии, выпущенные в период с 2013 по 2015 годы. Им требуется заменить левый задний фонарь.

Комплектации и технические характеристики

BMW 7 M750Li xDrive 6.6 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин610
Объем двигателя6592
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл18.4
Загородный цикл9.6
Смешанный цикл12.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новости БМВ 7 серии, семерка

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Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
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BMW отзывает новые седаны M760Li xDrive
В апреле нынешнего года компания сообщала о проведении отзыва 97 новых седанов BMW M760Li xDrive, у которых возможна утечка масла из-под магистрали масляного радиатора. Через какое-то время оно могло оказаться на тормозном диске, что в конечном счете приведет к ДТП. Отзывная компания должна начаться 1 июля нынешнего года. Общее количество участвующих в отзыве машин превысило 300 ед. Добавим, что под капотом M760Li xDrive последней генерации разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый твин-турбо двигатель с производительностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода седан ускоряется до 100 км/ч за 3,7 сек. В России цена этой модели стартует с 10 090 000 рублей. Автомобиль соперничает с Audi S8 и Mercedes-AMG S63. Одновременно с этой кампанией бренд отзывает еще 92 авто 7 серии – разные версии, выпущенные в период с 2013 по 2015 годы. Им требуется заменить левый задний фонарь.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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