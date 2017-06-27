BMW отзывает новые седаны M760Li xDrive
Из-за неполадок в системе малопередачи будут отозваны несколько сотен экземпляров, включая 206 штук BMW M760Li xDrive. Предыдущая отзывная кампания проходила в середине весны.
В апреле нынешнего года компания сообщала о проведении отзыва 97 новых седанов BMW M760Li xDrive, у которых возможна утечка масла из-под магистрали масляного радиатора. Через какое-то время оно могло оказаться на тормозном диске, что в конечном счете приведет к ДТП. Отзывная компания должна начаться 1 июля нынешнего года. Общее количество участвующих в отзыве машин превысило 300 ед.
Добавим, что под капотом M760Li xDrive последней генерации разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый твин-турбо двигатель с производительностью 610 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода седан ускоряется до 100 км/ч за 3,7 сек. В России цена этой модели стартует с 10 090 000 рублей. Автомобиль соперничает с Audi S8 и Mercedes-AMG S63.
Одновременно с этой кампанией бренд отзывает еще 92 авто 7 серии – разные версии, выпущенные в период с 2013 по 2015 годы. Им требуется заменить левый задний фонарь.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 7 M750Li xDrive 6.6 AT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|610
|Объем двигателя
|6592
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|18.4
|Загородный цикл
|9.6
|Смешанный цикл
|12.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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