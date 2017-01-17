17 января 2017, 15:56

BMW перестанет поставлять в Россию 5 моделей из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Авторынок покинут такие модели, как 5-series GT, гибрид i8, седан M3, а также 4-series кабриолет, включая M4, 6-series кабриолет, включая M6. Отдельные экземпляры еще остались в автосалонах.
С сайта компании названные модели уже исчезли, но в достаточном количестве они есть на складах производителя. Купить эти машины можно, обратившись в дилерские автосалоны BMW. Также в компании отметили, что убирают эти автомобили из-за низкого спроса. Сертифицировать их было значительно дороже той выручки, которую получает компания.
 
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Остальные транспортные средства прошли сертификацию ЭРА-ГЛОНАСС и будут поставляться российским дилерам в прежнем порядке.
 
Напомним, что с 1 января 2017 года в Россию не могут быть ввезены авто, на которые не установлена система экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее из-за этого о приостановке поставок 5 моделей заявил концерн Audi.
 
Справка: по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в 2016 году баварский концерн сумел реализовать в России 27 507 новых автомобилей. Таким образом, к результату 2015 года (27 486 ед.) BMW остался, что называется при своих. При этом среди премиальных брендов BMW обосновался на 2 месте, пропусти вперед традиционного соперника - Mercedes-Benz (36 888 ед.).
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Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW перестанет поставлять в Россию 5 моделей из-за ЭРА-ГЛОНАСС
С сайта компании названные модели уже исчезли, но в достаточном количестве они есть на складах производителя. Купить эти машины можно, обратившись в дилерские автосалоны BMW. Также в компании отметили, что убирают эти автомобили из-за низкого спроса. Сертифицировать их было значительно дороже той выручки, которую получает компания. {{material_117544}}  Остальные транспортные средства прошли сертификацию ЭРА-ГЛОНАСС и будут поставляться российским дилерам в прежнем порядке. Напомним, что с 1 января 2017 года в Россию не могут быть ввезены авто, на которые не установлена система экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее из-за этого о приостановке поставок 5 моделей заявил концерн Audi. Справка: по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в 2016 году баварский концерн сумел реализовать в России 27 507 новых автомобилей. Таким образом, к результату 2015 года (27 486 ед.) BMW остался, что называется при своих. При этом среди премиальных брендов BMW обосновался на 2 месте, пропусти вперед традиционного соперника - Mercedes-Benz (36 888 ед.).
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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