BMW подготовил особый M240i
От обычного «горячего» купе спецверсия отличается 19-дюймовыми колесными дисками с покрышками размерности 225/35 спереди и 245/30 сзади. Корпуса зеркал заднего вида, «юбки», задний спойлер, диффузор и патрубки выпускной системы выполнят из карбона, а кузов окрасят в белый цвет с черной крышей.
В технической части изменений не произойдет. Автомобиль по-прежнему будет приводиться в движение 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составит 340 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 8-диапазонная АКПП.
По умолчанию привод окажется задним, однако за доплату покупателям предложат полноприводную систему. С ним первая «сотня» будет доступна автомобилю через 4,4 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Всего в BMW подготовят 750 таких купе.
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