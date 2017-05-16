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16 мая 2017, 13:23

BMW подготовил особый M240i

Обновленное купе BMW M240i обзавелось особой модификацией M Performance Edition. Новинка получит роскошное оформление и расширенный список опций. Старт продаж намечен на июль текущего года.
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От обычного «горячего» купе спецверсия отличается 19-дюймовыми колесными дисками с покрышками размерности 225/35 спереди и 245/30 сзади. Корпуса зеркал заднего вида, «юбки», задний спойлер, диффузор и патрубки выпускной системы выполнят из карбона, а кузов окрасят в белый цвет с черной крышей.

BMW M4
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
Объявлений: 2

В технической части изменений не произойдет. Автомобиль по-прежнему будет приводиться в движение 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составит 340 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 8-диапазонная АКПП.

По умолчанию привод окажется задним, однако за доплату покупателям предложат полноприводную систему. С ним первая «сотня» будет доступна автомобилю через 4,4 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Всего в BMW подготовят 750 таких купе.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW подготовил особый M240i
От обычного «горячего» купе спецверсия отличается 19-дюймовыми колесными дисками с покрышками размерности 225/35 спереди и 245/30 сзади. Корпуса зеркал заднего вида, «юбки», задний спойлер, диффузор и патрубки выпускной системы выполнят из карбона, а кузов окрасят в белый цвет с черной крышей. {{model_3346}}В технической части изменений не произойдет. Автомобиль по-прежнему будет приводиться в движение 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составит 340 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 8-диапазонная АКПП.По умолчанию привод окажется задним, однако за доплату покупателям предложат полноприводную систему. С ним первая «сотня» будет доступна автомобилю через 4,4 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Всего в BMW подготовят 750 таких купе.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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