19 июня 2017, 18:28

BMW построит завод в СЗФО

Концерн BMW может построить завод полного цикла в Калининграде, если будет подписан соответствующий инвестиционный контракт. В этом случае будет налажен экспорт автомобилей из самого западного региона страны.
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Сейчас BMW ведет производство на площадке калининградского «Автотора», где до момента ухода General Motors из России производилось несколько моделей Chevrolet. Баварский концерн начал сборку автомобилей на этой площадке в 1999 году. На сегодняшний день она обладает годовой производственной мощностью 37 000 автомобилей производит всю линейку BMW, от Х1 до Х6, а также легковые автомобили 3-й серии (Е90), 5-й серии (F10) и 7-й серии (Е65/66). Завод занимает площадь 7 гектаров.
 
На базе калининградского автопредприятия сейчас создается автокластер, в рамках которого немецкий концерн планировал строительство завода полного цикла, но об окончательном решении официально еще не объявлялось.
 
Сейчас BMW ведет производство на площадке калининградского «Автотора», где до момента ухода General Motors из России производилось несколько моделей Chevrolet. О переговорах со стороны BMW касаемо запуска производства в Северной столице заявили накануне источники. В качестве площадки рассматривается предприятие GM, законсервированное весной 2015 года. По информации «Делового Петербурга», немецкий концерн кроме сборки автомобилей, возможно, наладит в России выпуск некоторых узлов и агрегатов.
 
Отметим, что на прошлой неделе стало известно о видах концерна BMW на площадку GM в Санкт-Петербурге, в Шушарах. Во время ПМЭФа высшее руководство BMW приезжало из Мюнхена в Петербург – очевидно, поводом стал интерес к законсервированной площадке.
 
Претендент на площади GM намеревался выпускать автомобили относительно небольшими объемами – до 20 000 ед. в год. Автопроизводитель, по данным СМИ, собирался принять финальное решение – размещать ли площадку в Петербурге - через 3 месяца.
Новости БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW построит завод в СЗФО
Сейчас BMW ведет производство на площадке калининградского «Автотора», где до момента ухода General Motors из России производилось несколько моделей Chevrolet. Баварский концерн начал сборку автомобилей на этой площадке в 1999 году. На сегодняшний день она обладает годовой производственной мощностью 37 000 автомобилей производит всю линейку BMW, от Х1 до Х6, а также легковые автомобили 3-й серии (Е90), 5-й серии (F10) и 7-й серии (Е65/66). Завод занимает площадь 7 гектаров. На базе калининградского автопредприятия сейчас создается автокластер, в рамках которого немецкий концерн планировал строительство завода полного цикла, но об окончательном решении официально еще не объявлялось. Сейчас BMW ведет производство на площадке калининградского «Автотора», где до момента ухода General Motors из России производилось несколько моделей Chevrolet. О переговорах со стороны BMW касаемо запуска производства в Северной столице заявили накануне источники. В качестве площадки рассматривается предприятие GM, законсервированное весной 2015 года. По информации «Делового Петербурга», немецкий концерн кроме сборки автомобилей, возможно, наладит в России выпуск некоторых узлов и агрегатов. Отметим, что на прошлой неделе стало известно о видах концерна BMW на площадку GM в Санкт-Петербурге, в Шушарах. Во время ПМЭФа высшее руководство BMW приезжало из Мюнхена в Петербург – очевидно, поводом стал интерес к законсервированной площадке. Претендент на площади GM намеревался выпускать автомобили относительно небольшими объемами – до 20 000 ед. в год. Автопроизводитель, по данным СМИ, собирался принять финальное решение – размещать ли площадку в Петербурге - через 3 месяца.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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