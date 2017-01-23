23 января 2017, 19:03

BMW продолжит поставки на российский рынок без ЭРА ГЛОНАСС

Модельный ряд купе и кабриолетов 2017 года выпуска будут реализовываться в официальных торговых точках по всей территории России без обязательной с 1 января системы информирования о ЧС.
Ранее руководство концерна заявляло о прекращении поставок из-за ввода в РФ обязательного требования установки на машины системы безопасного передвижения ЭРА-ГЛОНАСС. Но после ряда процессуальных процедур выяснилось, что на определенные транспортные средства действует разрешение, которое будет действовать до 2020 года.
 
Так что, кабриолеты 4-Series и 6-Series, задне- или полноприводные BMW 5-Series Gran Turismo, спортивная версия M3 и гибридный спорткар i8 будут реализовываться в прежнем режиме.
 
По данным СМИ, оборудование не стали устанавливать в авто из-за трудностей в изменении технологического процесса сборки и неизбежного повышения цен на модели.
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW продолжит поставки на российский рынок без ЭРА ГЛОНАСС
Ранее руководство концерна заявляло о прекращении поставок из-за ввода в РФ обязательного требования установки на машины системы безопасного передвижения ЭРА-ГЛОНАСС. Но после ряда процессуальных процедур выяснилось, что на определенные транспортные средства действует разрешение, которое будет действовать до 2020 года.  Так что, кабриолеты 4-Series и 6-Series, задне- или полноприводные BMW 5-Series Gran Turismo, спортивная версия M3 и гибридный спорткар i8 будут реализовываться в прежнем режиме. По данным СМИ, оборудование не стали устанавливать в авто из-за трудностей в изменении технологического процесса сборки и неизбежного повышения цен на модели.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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