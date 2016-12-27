27 декабря 2016, 15:56

BMW модернизирует гибридное купе i8

Предполагается, что на обновленной модели используют технологии машины безопасности чемпионата электрических болидов Формула Е, построенной на базе модели.
Суммарная отдача силовой установки, в состав которой входит 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор, увеличится с 362 до 377 л.с. Повлияет ли на динамику прибавка в мощности, пока не известно. 
 
Нынешняя версия способна ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
 
Кроме того, купе получит модернизированный комплект литий-ионных аккумуляторов, емкость которых, как ожидается, вырастет с 7,1 до 10 киловатт-часов. На сколько именно увеличится запас хода, не уточняется. Также i8 обзаведется усовершенствованной подвеской.
 
Добавим, цены на нынешний гибрид в России начинаются от 10 млн рублей.
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Комментарии
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BMW модернизирует гибридное купе i8
Суммарная отдача силовой установки, в состав которой входит 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор, увеличится с 362 до 377 л.с. Повлияет ли на динамику прибавка в мощности, пока не известно.  Нынешняя версия способна ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Кроме того, купе получит модернизированный комплект литий-ионных аккумуляторов, емкость которых, как ожидается, вырастет с 7,1 до 10 киловатт-часов. На сколько именно увеличится запас хода, не уточняется. Также i8 обзаведется усовершенствованной подвеской. Добавим, цены на нынешний гибрид в России начинаются от 10 млн рублей.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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