BMW модернизирует гибридное купе i8

Предполагается, что на обновленной модели используют технологии машины безопасности чемпионата электрических болидов Формула Е, построенной на базе модели.
Суммарная отдача силовой установки, в состав которой входит 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор, увеличится с 362 до 377 л.с. Повлияет ли на динамику прибавка в мощности, пока не известно.
Нынешняя версия способна ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
Кроме того, купе получит модернизированный комплект литий-ионных аккумуляторов, емкость которых, как ожидается, вырастет с 7,1 до 10 киловатт-часов. На сколько именно увеличится запас хода, не уточняется. Также i8 обзаведется усовершенствованной подвеской.
Добавим, цены на нынешний гибрид в России начинаются от 10 млн рублей.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Суммарная отдача силовой установки, в состав которой входит 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор, увеличится с 362 до 377 л.с. Повлияет ли на динамику прибавка в мощности, пока не известно. Нынешняя версия способна ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Кроме того, купе получит модернизированный комплект литий-ионных аккумуляторов, емкость которых, как ожидается, вырастет с 7,1 до 10 киловатт-часов. На сколько именно увеличится запас хода, не уточняется. Также i8 обзаведется усовершенствованной подвеской. Добавим, цены на нынешний гибрид в России начинаются от 10 млн рублей.
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