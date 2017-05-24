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24 мая 2017, 10:39
BMW тестирует Z4 S20i
Инженеры BMW проводят дорожные испытания базовой версии модели Z4 - S20i. Премьера новинки должна состояться до конца 2017 года, а производство автомобиля начнется в следующем году на заводе Magna Steyr в Австрии.
BMW Z4
От 2 л, 245 л.с
Новый от 2 600 000 до 3 660 000 Р
Чтобы снизить вес машины и улучшить управляемость, разработчики заменили жесткий верх на мягкий складной. В длину новинка достигнет 4 500 мм, в высоту — 1 340 мм. Длина колесной базы составит около 2 500 мм.
Главным конкурентом родстера на европейском авторынке станет Porsche 911. На данный момент нет точной информации, какое название получит модель. По некоторым данным, индекс сменится на Z5.
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04.10.2016, 21:44
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
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