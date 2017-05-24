27
24 мая 2017, 10:39

BMW тестирует Z4 S20i

Инженеры BMW проводят дорожные испытания базовой версии модели Z4 - S20i. Премьера новинки должна состояться до конца 2017 года, а производство автомобиля начнется в следующем году на заводе Magna Steyr в Австрии.
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BMW Z4
От 2 л, 245 л.с
Новый от 2 600 000 до 3 660 000 Р
В движение родстер приводит 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет порядка 200 л. с. Также в силовую линейку должны войти 250-сильный агрегат и 3-литровый V6 с отдачей 335 л. с.

Чтобы снизить вес машины и улучшить управляемость, разработчики заменили жесткий верх на мягкий складной. В длину новинка достигнет 4 500 мм, в высоту — 1 340 мм. Длина колесной базы составит около 2 500 мм.

Главным конкурентом родстера на европейском авторынке станет Porsche 911. На данный момент нет точной информации, какое название получит модель. По некоторым данным, индекс сменится на Z5.

Новинки и концепт кары БМВ Зет 4

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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BMW тестирует Z4 S20i
{{model_v2_143}} В движение родстер приводит 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет порядка 200 л. с. Также в силовую линейку должны войти 250-сильный агрегат и 3-литровый V6 с отдачей 335 л. с. Чтобы снизить вес машины и улучшить управляемость, разработчики заменили жесткий верх на мягкий складной. В длину новинка достигнет 4 500 мм, в высоту — 1 340 мм. Длина колесной базы составит около 2 500 мм. Главным конкурентом родстера на европейском авторынке станет Porsche 911. На данный момент нет точной информации, какое название получит модель. По некоторым данным, индекс сменится на Z5.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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