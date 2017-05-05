77
5 мая 2017, 10:48

BMW выпустил дебютный беспилотник

Компания BMW построила первый беспилотный автомобиль, дорожные испытания которого начнутся в ближайшее время. «Начинка» авто создавалась в тесном сотрудничестве с компаниями Intel и MobilEye.
^
Стоит сразу отметить, что седан BMW 7-Series нельзя назвать полностью беспилотным. На начальном этапе автомобиль получит системы, минимизирующие участие человека в процессе управления, но при этом полностью отказаться от водителя в первых образцах беспилотников автопроизводитель не может. Во время разработки концерн сделал упор на вопросы управления, технические характеристики и безопасность транспортного средства, а Intel занялся разработкой вычислительной системы.
 
Презентация дебютного беспилотного BMW состоялась в Сан-Хосе, штат Калифорния. В планах BMW до конца 2017 года вывести на дороги США и Европы не менее 40 машин с системами автономного вождения.
 
Добавим также, что сотрудничающая с BMW фирма Mobileye, являющаяся дочерним предприятием Intel, работает над системой компьютерного зрения. Разработчики намерены выпустить на авторынки не менее 40 транспортных средств с современными системами автоматического управления, а в следующие несколько лет будут созданы новые версии программного обеспечения для авто.

Комплектации и технические характеристики

BMW 7 M750Li xDrive 6.6 ATBMW 7 M750Li xDrive 6.6 AT
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин610 610
Объем двигателя6592 6592
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл18.4 18.4
Загородный цикл9.6 9.6
Смешанный цикл12.8 12.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новинки и концепт кары БМВ 7 серии, семерка

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Аркадий
Рассказ про паренька и его BMW 7 series iL-74
Не по мне чтиво, но спасибо все равно
nekron
Отзыв о BMW 7 2003 года
Отличный авто, но если нету денег, не советую Сервис и з/ ч очень дорого
lexusrx400h
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа BMW 7
Объявления о продаже BMW 7
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 7
BMW выпустил дебютный беспилотник
Стоит сразу отметить, что седан BMW 7-Series нельзя назвать полностью беспилотным. На начальном этапе автомобиль получит системы, минимизирующие участие человека в процессе управления, но при этом полностью отказаться от водителя в первых образцах беспилотников автопроизводитель не может. Во время разработки концерн сделал упор на вопросы управления, технические характеристики и безопасность транспортного средства, а Intel занялся разработкой вычислительной системы. Презентация дебютного беспилотного BMW состоялась в Сан-Хосе, штат Калифорния. В планах BMW до конца 2017 года вывести на дороги США и Европы не менее 40 машин с системами автономного вождения. Добавим также, что сотрудничающая с BMW фирма Mobileye, являющаяся дочерним предприятием Intel, работает над системой компьютерного зрения. Разработчики намерены выпустить на авторынки не менее 40 транспортных средств с современными системами автоматического управления, а в следующие несколько лет будут созданы новые версии программного обеспечения для авто.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Уфа Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG