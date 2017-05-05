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5 мая 2017, 10:48
BMW выпустил дебютный беспилотник
Компания BMW построила первый беспилотный автомобиль, дорожные испытания которого начнутся в ближайшее время. «Начинка» авто создавалась в тесном сотрудничестве с компаниями Intel и MobilEye.
Стоит сразу отметить, что седан BMW 7-Series нельзя назвать полностью беспилотным. На начальном этапе автомобиль получит системы, минимизирующие участие человека в процессе управления, но при этом полностью отказаться от водителя в первых образцах беспилотников автопроизводитель не может. Во время разработки концерн сделал упор на вопросы управления, технические характеристики и безопасность транспортного средства, а Intel занялся разработкой вычислительной системы.
Презентация дебютного беспилотного BMW состоялась в Сан-Хосе, штат Калифорния. В планах BMW до конца 2017 года вывести на дороги США и Европы не менее 40 машин с системами автономного вождения.
Добавим также, что сотрудничающая с BMW фирма Mobileye, являющаяся дочерним предприятием Intel, работает над системой компьютерного зрения. Разработчики намерены выпустить на авторынки не менее 40 транспортных средств с современными системами автоматического управления, а в следующие несколько лет будут созданы новые версии программного обеспечения для авто.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 7 M750Li xDrive 6.6 AT
|BMW 7 M750Li xDrive 6.6 AT
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|610
|610
|Объем двигателя
|6592
|6592
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|18.4
|18.4
|Загородный цикл
|9.6
|9.6
|Смешанный цикл
|12.8
|12.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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02.12.2016, 09:20
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04.10.2016, 21:44
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