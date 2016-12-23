BMW вывел на тесты 6-Series GT с пакетом M Sport

Фотошпионы запечатлели новинку. Официальная дата премьеры автомобиля еще не назначена, но эксперты ожидают презентацию в рамках моторшоу во Франкфурте.
Несмотря на плотный камуфляж модели, инженеры не смогли скрыть дополнительные опции автомобиля. На снимках, в частности, видно увеличенные воздухозаборники переднего бампера, а также тормозные суппорты синего цвета.
По последней информации от представителей компании, покупателя будут доступны по 3 варианта дизельных и бензиновых агрегатов. Кроме того, бренд пообещал представить столько же гибридных версий модели.
Машина январского производства 2012 года, и вот в начале февраля уже была в Автодоме, что весьма оперативно. Комплектация 650i xDrive Coupe, белая, с полным приводом и м-пакетом. Салон — черная кожа Nappa, потолок алькантара, отделка салона вставками из алюминия с насечкой + керамика, комфортные передние ...
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Несмотря на плотный камуфляж модели, инженеры не смогли скрыть дополнительные опции автомобиля. На снимках, в частности, видно увеличенные воздухозаборники переднего бампера, а также тормозные суппорты синего цвета.По последней информации от представителей компании, покупателя будут доступны по 3 варианта дизельных и бензиновых агрегатов. Кроме того, бренд пообещал представить столько же гибридных версий модели. Начало продаж новинки предполагается в 2018 году.
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