23 декабря 2016, 12:22

BMW вывел на тесты 6-Series GT с пакетом M Sport

Фотошпионы запечатлели новинку. Официальная дата премьеры автомобиля еще не назначена, но эксперты ожидают презентацию в рамках моторшоу во Франкфурте.
Несмотря на плотный камуфляж модели, инженеры не смогли скрыть дополнительные опции автомобиля. На снимках, в частности, видно увеличенные воздухозаборники переднего бампера, а также тормозные суппорты синего цвета.

По последней информации от представителей компании, покупателя будут доступны по 3 варианта дизельных и бензиновых агрегатов. Кроме того, бренд пообещал представить столько же гибридных версий модели. 

Начало продаж новинки предполагается в 2018 году.

Комплектации и технические характеристики

BMW 6 Gran Coupe 650i xDrive 4.4 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин450
Объем двигателя4395
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.9
Загородный цикл7.1
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум BMW 6
Машина январского производства 2012 года, и вот в начале февраля уже была в Автодоме, что весьма оперативно. Комплектация 650i xDrive Coupe, белая, с полным приводом и м-пакетом. Салон — черная кожа Nappa, потолок алькантара, отделка салона вставками из алюминия с насечкой + керамика, комфортные передние ...
Николай
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Эх мать честная...Какой хороший автомобиль Как из песни "Я готов целовать песок или асфальт по которому ты ездила" О таком автомобиле можно только мечтать... Большое уважение немецкому автопрому!
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BMW вывел на тесты 6-Series GT с пакетом M Sport
Несмотря на плотный камуфляж модели, инженеры не смогли скрыть дополнительные опции автомобиля. На снимках, в частности, видно увеличенные воздухозаборники переднего бампера, а также тормозные суппорты синего цвета.По последней информации от представителей компании, покупателя будут доступны по 3 варианта дизельных и бензиновых агрегатов. Кроме того, бренд пообещал представить столько же гибридных версий модели. Начало продаж новинки предполагается в 2018 году.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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