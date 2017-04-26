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26 апреля 2017, 18:58
BMW X7 выехал на трассу Нюрбургринг
Инженеры BMW начали проводить дорожные испытания большого вседорожника X7. Автомобиль, премьера которого состоится в следующем году, попробовал свои силы на трассе Нюрбургринг.
Фотографы-«шпионы» выследили машину и сделали пару фотографий. Внешне автомобиль выполнят в стилистике Х5, правда, в салоне разместят 3 ряда сидений. Также в компании рассмотрят идею выпуска роскошной модификации Х7 с 2 рядами и 4 отдельными креслами. Каждое из них оснастят функцией массажа и системой вентиляции.
Что касается силовой гаммы, то она, скорее всего, перекочует с флагманского седана 7-Series, поскольку оба автомобиля построены на одинаковой платформе CLAR. В топовом варианте исполнения под капотом вседорожника окажется самый мощный двигатель V12.
Конечно, не забудут немцы и о гибридном варианте модели. Также к 2020 году Х7 может получить «заряженную» M-версию. За доплату каждую модификацию укомплектуют системой полного привода.
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Комментарии пользователей
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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