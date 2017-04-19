37
19 апреля 2017, 17:08

Более 2 000 Audi Q5 отзываются в России из-за неисправности

«Фольксваген Груп Рус» отзывает 2 340 автомобилей марки Audi Q5, проданных в России с 2010 по 2017 годы. Причина отзывной кампании - неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка.
^

Как выяснено опытным путем, из-за этой недоработки вода может попасть в потолочную обивку. В свою очередь, это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе, подтверждает Росстандарт.

Владельцев проблемных транспортных средств проинформируют письмами или по телефону. Машину необходимо будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ.

Отметим, что на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров проблемных автомобилей. Если владелец Q5 обнаружит там свой номер авто, то ему следует связаться с ближайшим дилерским центром. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин272 272
Объем двигателя2995 2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл11.4 11.4
Загородный цикл6.9 6.9
Смешанный цикл8.5 8.5
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новости Ауди Q5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Первая кушка 3-литровый дизель была куплена в 2009 году, периодически по гарантии что - то менялось, особо не вникала, так как денег не платила. За три года проехала порядка 120 тыс. км. и решив, что лучшее -враг хорошего, долго не раздумывая, взяла точно такую же. В период действия гарантии поменяли ...
Просто Q5
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK
Итак, 01.06.12 приобрел новый Субару Аутбэк 2.5 вариатор. На тест драйве машина впечатления не оставила. Единственное приятное чувство - ощутимый запас для ног задних пассажиров. Объём салона внушительный при не выдающихся внешних габаритов. Инжинерия субару на высоте. Объём используют очень эффективно ...
subarik2500
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Audi Q5
Объявления о продаже Audi Q5
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 38 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Q5
Более 2 000 Audi Q5 отзываются в России из-за неисправности
Как выяснено опытным путем, из-за этой недоработки вода может попасть в потолочную обивку. В свою очередь, это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе, подтверждает Росстандарт. Владельцев проблемных транспортных средств проинформируют письмами или по телефону. Машину необходимо будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ. Отметим, что на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров проблемных автомобилей. Если владелец Q5 обнаружит там свой номер авто, то ему следует связаться с ближайшим дилерским центром. Все ремонтные работы проведут бесплатно.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Краснодар Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG