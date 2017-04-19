Более 2 000 Audi Q5 отзываются в России из-за неисправности
«Фольксваген Груп Рус» отзывает 2 340 автомобилей марки Audi Q5, проданных в России с 2010 по 2017 годы. Причина отзывной кампании - неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка.
Как выяснено опытным путем, из-за этой недоработки вода может попасть в потолочную обивку. В свою очередь, это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе, подтверждает Росстандарт.
Владельцев проблемных транспортных средств проинформируют письмами или по телефону. Машину необходимо будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ.
Отметим, что на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров проблемных автомобилей. Если владелец Q5 обнаружит там свой номер авто, то ему следует связаться с ближайшим дилерским центром. Все ремонтные работы проведут бесплатно.
Комплектации и технические характеристики
|Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
|Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|272
|272
|Объем двигателя
|2995
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|11.4
|11.4
|Загородный цикл
|6.9
|6.9
|Смешанный цикл
|8.5
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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