Более 4 500 ед. Mazda отзывается в России
ООО «Мазда Мотор Рус» объявило об отзыве более 4 500 авто Mazda 5, проданных в России за период с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. У названной модели возникли проблемы с подушками безопасности.
Причиной отзыва автомобилей стал установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать нужным образом в случае бокового столкновения. Об отзыве сообщает сегодня, 14 июня, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт.
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Владельцам проблемных автомобилей надо обратиться в сервисные центры. На отозванных экземплярах будет выполнена проверка и обновлена конфигурация выключателя подушек безопасности переднего пассажира. Ремонтные работы бесплатны для владельцев.
Отметим, что проблема с подушками безопасности возникала в массовом порядке у Toyota и связывалась с продукцией Takata. Только в начале этого года автопроизводитель отзывал 2 900 000 машин из-за проблем с подушками безопасности Takata, которые уже не раз приводили к отзывным кампаниям нескольких компаний. Из-за них с 2014 года пришлось отозвать более 15 000 000 машин по всему миру.
Несколько лет назад выяснилось, что подушки Takata могут произвольно раскрыться в неожиданный для водителя момент. Также при ее раскрытии могут сломаться пластиковые части автомобиля и отлететь в сторону водителя и пассажиров. В США известны 15 смертельных случаев.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda 5 2.2 D
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
|Мощность, л.с./ об/мин
|150/4500
|Объем двигателя
|2184
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|На передние колеса
|Смешанный цикл
|4,5
|Топливо
|Дизель
|Все характеристики
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