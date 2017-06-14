14 июня 2017, 15:53

Более 4 500 ед. Mazda отзывается в России

ООО «Мазда Мотор Рус» объявило об отзыве более 4 500 авто Mazda 5, проданных в России за период с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. У названной модели возникли проблемы с подушками безопасности.
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Причиной отзыва автомобилей стал установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать нужным образом в случае бокового столкновения. Об отзыве сообщает сегодня, 14 июня, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт.
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Автопроизводитель отзывает 2 900 000 машин из-за проблем с подушками безопасности Takata, которые уже не раз ...
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Владельцам проблемных автомобилей надо обратиться в сервисные центры. На отозванных экземплярах будет выполнена проверка и обновлена конфигурация выключателя подушек безопасности переднего пассажира. Ремонтные работы бесплатны для владельцев.
 
Отметим, что проблема с подушками безопасности возникала в массовом порядке у Toyota и связывалась с продукцией Takata. Только в начале этого года автопроизводитель отзывал 2 900 000 машин из-за проблем с подушками безопасности Takata, которые уже не раз приводили к отзывным кампаниям нескольких компаний. Из-за них с 2014 года пришлось отозвать более 15 000 000 машин по всему миру.
 
Несколько лет назад выяснилось, что подушки Takata могут произвольно раскрыться в неожиданный для водителя момент. Также при ее раскрытии могут сломаться пластиковые части автомобиля и отлететь в сторону водителя и пассажиров. В США известны 15 смертельных случаев.

Комплектации и технические характеристики

Mazda 5 2.2 D
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
КузовКроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяДизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом
Мощность, л.с./ об/мин150/4500
Объем двигателя2184
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
ПриводНа передние колеса
Смешанный цикл4,5
ТопливоДизель
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Отзывы по теме
Форум Mazda 5
У меня Мазда 5 дизель 2л. 2006года. В холодное время года при температуре от +7 и ниже на остановке у сфетофора начинает валить белый дым с запахом дизеля. Дым вышел и всё работает без проблем. На сто говорят, что так реагирует печка на холодный воздух извне. Может кто то сталкивался с такой проблемой ...
Яков.
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Отзыв о Mazda 5 2008 года
Подвеска слабовата и небольшой клиренс.Остальное все супер!Отличный семейный авто, а мои задние сдвижные двери с электроприводом вызывают восхищение у всех!
zhura
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Более 4 500 ед. Mazda отзывается в России
Причиной отзыва автомобилей стал установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать нужным образом в случае бокового столкновения. Об отзыве сообщает сегодня, 14 июня, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт.{{material_118568}}Владельцам проблемных автомобилей надо обратиться в сервисные центры. На отозванных экземплярах будет выполнена проверка и обновлена конфигурация выключателя подушек безопасности переднего пассажира. Ремонтные работы бесплатны для владельцев. Отметим, что проблема с подушками безопасности возникала в массовом порядке у Toyota и связывалась с продукцией Takata. Только в начале этого года автопроизводитель отзывал 2 900 000 машин из-за проблем с подушками безопасности Takata, которые уже не раз приводили к отзывным кампаниям нескольких компаний. Из-за них с 2014 года пришлось отозвать более 15 000 000 машин по всему миру. Несколько лет назад выяснилось, что подушки Takata могут произвольно раскрыться в неожиданный для водителя момент. Также при ее раскрытии могут сломаться пластиковые части автомобиля и отлететь в сторону водителя и пассажиров. В США известны 15 смертельных случаев.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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