23 июня 2017, 14:31

Более 8 000 Infiniti отзываются в России из-за дефекта подушек безопасности

Под кампанию попадают 8 270 автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года. Владельцев проблемных авто пригласят на сервисные станции.
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Причиной отзыва Infiniti F35/FX45 и М35/М45 является «вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды», сообщает Росстандарт.
 
Представители «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сообщат владельцам Infiniti, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На авто модели F35/FX45 заменят подушку безопасности пассажира, на М35/М45 - только газогенератор подушки безопасности. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.
 
Отметим также, что на днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности печально известного производителя Takata. Ранее из-за него браковалась продукция еще нескольких брендов, в частности, Toyota.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti M35 M35h
Год выпуска, с2011
Год выпуска, по2014
КузовСедан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателяГибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива + электродвигатель
Мощность, л.с./ об/мин306/6800 + 68
Объем двигателя3496
Тип трансмисииАвтоматическая 7-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
Городской цикл9,2
Загородный цикл5,7
Смешанный цикл7,0
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
Новости Инфинити ФХ 45, М35

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Комментарии
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Отзывы по теме
двигатель
подскажите , где находится номер на двигателе у тойты короллы
незнайка
Двигатель infiniti fx45 СРОЧНО!!!
Срочно нужен двигатель на infiniti fx45 модель двигателя VK 45 2003 год. Готов кпить срочно. 8-909-500-67-77; 8-923-753-37-77. Заранее благодарен.
амба
Отзыв о Infiniti M35 2008 года
Бодрый авто и кмфортный!
mansoor.sever
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Более 8 000 Infiniti отзываются в России из-за дефекта подушек безопасности
Причиной отзыва Infiniti F35/FX45 и М35/М45 является «вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды», сообщает Росстандарт. Представители «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сообщат владельцам Infiniti, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На авто модели F35/FX45 заменят подушку безопасности пассажира, на М35/М45 - только газогенератор подушки безопасности. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств. Отметим также, что на днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности печально известного производителя Takata. Ранее из-за него браковалась продукция еще нескольких брендов, в частности, Toyota.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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