Более 8 000 Infiniti отзываются в России из-за дефекта подушек безопасности
Под кампанию попадают 8 270 автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года. Владельцев проблемных авто пригласят на сервисные станции.
Причиной отзыва Infiniti F35/FX45 и М35/М45 является «вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды», сообщает Росстандарт.
Представители «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сообщат владельцам Infiniti, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На авто модели F35/FX45 заменят подушку безопасности пассажира, на М35/М45 - только газогенератор подушки безопасности. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.
Отметим также, что на днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности печально известного производителя Takata. Ранее из-за него браковалась продукция еще нескольких брендов, в частности, Toyota.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti M35 M35h
|Год выпуска, с
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива + электродвигатель
|Мощность, л.с./ об/мин
|306/6800 + 68
|Объем двигателя
|3496
|Тип трансмисии
|Автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|На задние колеса
|Городской цикл
|9,2
|Загородный цикл
|5,7
|Смешанный цикл
|7,0
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
подскажите , где находится номер на двигателе у тойты короллы
Срочно нужен двигатель на infiniti fx45 модель двигателя VK 45 2003 год. Готов кпить срочно. 8-909-500-67-77; 8-923-753-37-77. Заранее благодарен.
Бодрый авто и кмфортный!
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