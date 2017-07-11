11 июля 2017, 13:05

Болельщики МЧ-2018 будут ездить на беспилотных автобусах «КамАЗ»

Научно-исследовательский инжиниринговый институт «НАМИ» совместно с ПАО «КамАЗ» готовит к выпуску образцы беспилотных пассажирских автобусов. Новую разработку протестируют на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в ряде городов России.
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По словам Алексея Гогенко, гендиректора государственного научного центра РФ «НАМИ», время, оставшееся до Чемпионата, будет посвящено выработке алгоритма для безопасной перевозки людей в рамках городского цикла. Это приоритетная задача, так как беспилотники предназначаются для перевозки болельщиков, туристов и работников разных предприятий и центров.

На беспилотных электробусах будут установлены электродвигатели, а самостоятельное движение будет осуществляться на дорогах, где есть четкая разметка. Максимальная скорость движения составить 60 км.ч. Остальные технические характеристики инновационной разработки пока не разглашаются. Известно лишь, что программное обеспечение для автобусов готовит компания Cognitive Technologies.

Руководство завода «КамАЗ» планирует выпустить тестовые образцы беспилотного транспорта на федеральные трассы России уже к 2019-2020 году.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Болельщики МЧ-2018 будут ездить на беспилотных автобусах «КамАЗ»
{{material_119973}}По словам Алексея Гогенко, гендиректора государственного научного центра РФ «НАМИ», время, оставшееся до Чемпионата, будет посвящено выработке алгоритма для безопасной перевозки людей в рамках городского цикла. Это приоритетная задача, так как беспилотники предназначаются для перевозки болельщиков, туристов и работников разных предприятий и центров.На беспилотных электробусах будут установлены электродвигатели, а самостоятельное движение будет осуществляться на дорогах, где есть четкая разметка. Максимальная скорость движения составить 60 км.ч. Остальные технические характеристики инновационной разработки пока не разглашаются. Известно лишь, что программное обеспечение для автобусов готовит компания Cognitive Technologies.Руководство завода «КамАЗ» планирует выпустить тестовые образцы беспилотного транспорта на федеральные трассы России уже к 2019-2020 году.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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