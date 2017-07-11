11 июля 2017, 13:05
Болельщики МЧ-2018 будут ездить на беспилотных автобусах «КамАЗ»
Научно-исследовательский инжиниринговый институт «НАМИ» совместно с ПАО «КамАЗ» готовит к выпуску образцы беспилотных пассажирских автобусов. Новую разработку протестируют на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в ряде городов России.
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На беспилотных электробусах будут установлены электродвигатели, а самостоятельное движение будет осуществляться на дорогах, где есть четкая разметка. Максимальная скорость движения составить 60 км.ч. Остальные технические характеристики инновационной разработки пока не разглашаются. Известно лишь, что программное обеспечение для автобусов готовит компания Cognitive Technologies.
Руководство завода «КамАЗ» планирует выпустить тестовые образцы беспилотного транспорта на федеральные трассы России уже к 2019-2020 году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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