8 июня 2017, 11:02

Болгарские «Ночные Волки» встали на защиту «Алеши»

Мотодвижение «Ночные Волки» в Болгарии получило письмо из посольства Российской Федерации в этом южнославянском государстве. В письме посол России А. Макаров поблагодарил представителей пловдивского отделения «Ночных Волков» за охрану памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» накануне Дня Победы.
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Решение об охране памятника было принято в память об общих корнях России и Болгарии и после того, как в феврале 2017 года вандалы осквернили легендарный памятник.

Уместно вспомнить, что идея установки памятника Советской армии на «Холме Освободителей» в Пловдиве возникла в январе 1947-го. За год было собрано около 6,4 млн левов (бывш. нацвалюта Болгарии) народных пожертвований, а в конкурсную комиссию поступило 10 проектов.

Выбор пал на фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле. Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. Монумент был торжественно открыт 5 ноября 1957 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием к будущим поколениям.

17-метровый памятник был поставлен в честь неизвестного солдата, однако получил имя «Алеша». Почему? Все очень просто. В годы возведения памятника была популярна песня «Стоит под горою Алеша...».  К тому же, это вполне реальный человек - служил в знаменитом лыжном батальоне сибиряков, сражавшемся в Пловдиве.

В 1989-м раздавались требования его снести, но возгласы горлопанов подавили местные и федеральные власти. К грязной идее вернулись в 1996-м - тогда городской парламент Софии принял решение снести памятник, однако это решение было обжаловано в судах высших инстанций, и, в конце концов, верховный суд Болгарии постановил, что монумент «Алеша» – это памятник Второй мировой войны, а, значит, сносу не подлежит.

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Болгарские «Ночные Волки» встали на защиту «Алеши»
Решение об охране памятника было принято в память об общих корнях России и Болгарии и после того, как в феврале 2017 года вандалы осквернили легендарный памятник. Уместно вспомнить, что идея установки памятника Советской армии на «Холме Освободителей» в Пловдиве возникла в январе 1947-го. За год было собрано около 6,4 млн левов (бывш. нацвалюта Болгарии) народных пожертвований, а в конкурсную комиссию поступило 10 проектов. Выбор пал на фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле. Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. Монумент был торжественно открыт 5 ноября 1957 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием к будущим поколениям. 17-метровый памятник был поставлен в честь неизвестного солдата, однако получил имя «Алеша». Почему? Все очень просто. В годы возведения памятника была популярна песня «Стоит под горою Алеша...».  К тому же, это вполне реальный человек - служил в знаменитом лыжном батальоне сибиряков, сражавшемся в Пловдиве. В 1989-м раздавались требования его снести, но возгласы горлопанов подавили местные и федеральные власти. К грязной идее вернулись в 1996-м - тогда городской парламент Софии принял решение снести памятник, однако это решение было обжаловано в судах высших инстанций, и, в конце концов, верховный суд Болгарии постановил, что монумент «Алеша» – это памятник Второй мировой войны, а, значит, сносу не подлежит.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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