Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
По статистике, мотоциклисты попадают в смертельные ДТП в 29 раз чаще, чем автомобилисты. Шанс погибнуть за рулем байка оцениваются как 1 к 860. Мотоциклистов в России не так много, как, например, в странах Юго-Восточной Азии, и доля жертв среди них составляет около 4% от всех погибших в дорожных авариях. И, тем не менее, отечественная статистика смертей мотоциклистов шокирует. Сезон байков начался буквально 1,5 месяца назад, а в России числится уже 24 погибших байкера. Лидером антирейтинга является Краснодар, где погибли 5 человек.. В Иваново и Санкт-Петербурге – по 2 человека, в остальных роковых городах - по одному.
Между тем МВД и Минюст выступили против предоставления байкерам дополнительных преимуществ на дорогах перед автомобилистами, поскольку убеждены, что это повлечет за собой дополнительные сложности для участников движения. Речь идет о возможности движения мотоциклистов между рядами. Сейчас этот маневр ПДД прямым образом не разрешают, но и не запрещают. В МВД считают, что эта идея нецелесообразна, поскольку, если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам.
Кроме этого, на улицах Москвы предлагалось ввести двойную стоп-линию. Первая должна была предназначаться для автомобилей, а вторая— для байкеров. Правда, относительно этого нововведения четкого «нет» чиновники не произносят. Возможно, новшество может заработать на столичных дорогах в качестве эксперимента. Если он окажется удачным, его реализуют и в других мегаполисах.
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Вопрос с движением между рядами у нас законодательно отрегулирован. ПДД не запрещают расположение 2 транспортных средств в пределах одной полосы, поэтому мотоцикл и автомобиль могут находиться в ней одновременно. Так что «замораживание» этого вопроса можно расценивать только положительно. Касательно стоп-линии для мотоциклов: введение позволило бы избежать «толкучки» на старте со светофора. Однако мотоциклы не являются у нас преобладающим видом транспорта, и их использование носит ярко выраженный сезонный характер, поэтому какого-то существенного улучшения ситуации с аварийностью внедрение дополнительной стоп-линии не даст.
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Павел Сосков, координатор программы взаимопомощи мотоциклистов на дорогах Motocitizen
Следует изменить нормативы и на разделительные ограждения. Если внизу будет находиться еще одна полоса, ограждение становится травмобезопасным. Сейчас же многие «отбойники» оборудованы только одной полосой (в верхней части), и касание «отбойника» при падении, даже на небольшой скорости, приводит к фатальным последствиям. Наконец, водителей и мотоциклистов в обязательно порядке нужно предупреждать о проведении дорожных работ. Зачастую знаки отсутствуют или установлены так, что заметить их невозможно. В результате происходят падения на срезанном асфальте, столкновение с дорожной техникой или ограждениями. Эта ситуация усугубляется из года в год.
Что касается подготовки водителей автомобилей и мотоциклистов, этот вопрос и вовсе считается самым болезненным. Те программы подготовки, которые есть сейчас, не выдерживают никакой критики. Необходимо кардинально менять теоретическую часть, вводить в нее курс по теории безопасного вождения. Про практическую часть достаточно сказать, что водителей мотоциклов не обучают на дорогах общего пользования. То есть, научившись базовым приемам управления мотоциклом на площадке, государство выдает лицензию на использование любой, сколь угодно мощной техники, в условиях реального движения. Последствия этого отражаются в сводках о дорожных происшествиях.
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Необходимо повышать возрастную планку для управления мопедами и мотоциклами. Позволять 16-летним подросткам ездить на мото – нелогично, ведь двухколесный транспорт куда более опасен, чем автомобиль. Кроме того, необходимо поднять штрафы за езду между рядами и прочие нарушения со стороны мотоциклистов.
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Вячеслав Иванов, представитель мотоклуба Werewolf MC
|Ездить между рядами - опасно. Поддерживаем заморозку этого вопроса.
|ПДД для мотоциклистов требуют ужесточения, пока этот вопрос не решается.
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