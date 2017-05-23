19
23 мая 2017, 07:37

Больше всего автобусов в Украину поставляет Германия

В период с января по март 2017 года включительно в Украину приехало 222 импортированных автобуса. По сообщению ассоциации «Укравтопром», таможенная стоимость техники превысила 10 млн долларов.
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Таким образом, говорится в отчете ассоциации,  импорт автобусов в количественном выражении вырос на 12%, а его общая стоимость увеличилась почти на 7,5 млн долларов. Сей рост стоимости эксперты объясняют существенным увеличением доли новой техники в закупках. Если год назад она составляла не более 10%, то в I  квартале текущего года – 39%.

Лидером по ввозу автобусов в «самостийную» вновь оказалась Германия – 98 ед. (1,3 млн долларов). Вторым сильным поставщиком выступила соседняя Белоруссия - 57 ед. (6,6 млн долларов). Третьим по значимости импортером числится Турция – 22 ед. (811 000 долларов).

В ассоциации напоминают, что за I квартал 2017 года в Украину импортировано 39 046 автотранспортных средств на общую сумму свыше 588 млн долларов.

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Больше всего автобусов в Украину поставляет Германия
Таким образом, говорится в отчете ассоциации,  импорт автобусов в количественном выражении вырос на 12%, а его общая стоимость увеличилась почти на 7,5 млн долларов. Сей рост стоимости эксперты объясняют существенным увеличением доли новой техники в закупках. Если год назад она составляла не более 10%, то в I  квартале текущего года – 39%.Лидером по ввозу автобусов в «самостийную» вновь оказалась Германия – 98 ед. (1,3 млн долларов). Вторым сильным поставщиком выступила соседняя Белоруссия - 57 ед. (6,6 млн долларов). Третьим по значимости импортером числится Турция – 22 ед. (811 000 долларов).В ассоциации напоминают, что за I квартал 2017 года в Украину импортировано 39 046 автотранспортных средств на общую сумму свыше 588 млн долларов.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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