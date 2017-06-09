9 июня 2017, 08:17
Большинство московских автомобилистов пользуются каршерингом
Автоэксперты подсчитали долю москвичей, которые пользуются услугами каршеринга – аренды автомобиля на определенное время. Среди автомобилистов таких оказалось около 60 %.
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Вот уже год в Москве работает система краткосрочного проката автомобилей – каршеринг. Известно, что всяческие ...Читать далее
Организаторы исследования предполагают, что владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная. Приезжать сюда на личном транспортном средстве накладно вдвойне – человек и за парковку платит, и в пробках стоит. В то же время у арендованных авто есть возможность бесплатного паркинга на платных городских парковках.
Сейчас в сервисе каршеринга зарегистрировано более 500 000 человек. На текущий момент в арендном автопарке более 2 300 авто различных моделей. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа.
В планах операторов каршеринга - дальнейшее расширение автопарков, поскольку для эффективной работы сервиса необходимо порядка 10 000 машин.
Как напомнили в столичной мэрии, сравнительно недавно требования к габаритам, применяемых в каршеринге, изменились: допустимая длина машин увеличена на 20 см, ширина — на 15 см. Это позволяет расширить модельный ряд автопарков краткосрочной аренды до кроссоверов и новых моделей седанов, в том числе отечественного производства.
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Ага, если я значит буду ездить преимущественно по городу, мне пойдет вот такой кроссовер, я у меня просто было представление что у кроссовера бывает привод только на два колеса, значит я ошибался. Кстати что такое Хавейл, я не слышал раньше про такой автомобиль, что-то я от моды совсем отстал.
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