9 июня 2017, 08:17

Большинство московских автомобилистов пользуются каршерингом

Автоэксперты подсчитали долю москвичей, которые пользуются услугами каршеринга – аренды автомобиля на определенное время. Среди автомобилистов таких оказалось около 60 %.
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Организаторы исследования предполагают, что владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная. Приезжать сюда на личном транспортном средстве накладно вдвойне – человек и за парковку платит, и в пробках стоит. В то же время у арендованных авто есть возможность бесплатного паркинга на платных городских парковках.

Сейчас в сервисе каршеринга зарегистрировано более 500 000 человек. На текущий момент в арендном автопарке более 2 300 авто различных моделей. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа.
 
В планах операторов каршеринга - дальнейшее расширение автопарков, поскольку для эффективной работы сервиса необходимо порядка 10 000 машин.
 
Как напомнили в столичной мэрии, сравнительно недавно требования к габаритам, применяемых в каршеринге, изменились: допустимая длина машин увеличена на 20 см, ширина — на 15 см. Это позволяет расширить модельный ряд автопарков краткосрочной аренды до кроссоверов и новых моделей седанов, в том числе отечественного производства.

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Большинство московских автомобилистов пользуются каршерингом
{{material_115797}}Организаторы исследования предполагают, что владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная. Приезжать сюда на личном транспортном средстве накладно вдвойне – человек и за парковку платит, и в пробках стоит. В то же время у арендованных авто есть возможность бесплатного паркинга на платных городских парковках.Сейчас в сервисе каршеринга зарегистрировано более 500 000 человек. На текущий момент в арендном автопарке более 2 300 авто различных моделей. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа. В планах операторов каршеринга - дальнейшее расширение автопарков, поскольку для эффективной работы сервиса необходимо порядка 10 000 машин. Как напомнили в столичной мэрии, сравнительно недавно требования к габаритам, применяемых в каршеринге, изменились: допустимая длина машин увеличена на 20 см, ширина — на 15 см. Это позволяет расширить модельный ряд автопарков краткосрочной аренды до кроссоверов и новых моделей седанов, в том числе отечественного производства.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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